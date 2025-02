Mafián novej generácie, jeho „vojaci“ terorizovali Bratislavu: Obávaný Piťo sa môže dostať z basy

Vodcu skupiny piťovci, Juraja Ondrejčáka, zadržali v novembri 2011. Piťo bol v roku 2014 odsúdený za viaceré vraždy, nedovolené ozbrojovanie alebo hrubý nátlak na 16 rokov. V máji 2021 Špecializovaný trestný súd pridal ďalšie zločiny a mafiánovi uložil súhrnný trest na 23 rokov a prepadnutie majetku. Dnes sa môže dostať na slobodu skôr, ako sa predpokladalo. Najvyšší súd súhrnný trest zrušil.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ondrejčák si aktuálne teda odpykáva 16-ročný trest, ktorý mu bol pôvodne uložený. Za mrežami je od 15. novembra 2011, čo je 13 rokov a necelé tri mesiace. 16-ročný trest mu vyprší o menej ako tri roky. O podmienečné prepustenie by mohol požiadať už teraz, upozornil denník SME.

Ako pre interez uviedol bezpečnostný analytik Radovan Bránik, Ondrejčákovo prepustenie by nemuselo automaticky znamenať návrat k činnosti z minulosti alebo k predchádzajúcemu spôsobu života. „Je to skôr spoločensky nebezpečný signál, že ľudia s takouto minulosťou môžu väzenie opúšťať skôr, ako by mali, než na akú dobu boli odsúdení,“ hovorí.

Vytvoril najväčší militantný gang

Juraj Ondrejčák, ktorého prezývali Piťo, bol tiež označovaný ako mafiánsky bos novej generácie. Skôr než začal písať svoj príbeh v organizovanom zločine, navštevoval vojenskú školu, ktorú však nedokončil. Napokon vyštudoval právo na súkromnej škole v Sládkovičove. Po dokončení druhého stupňa sa snažil o dosiahnutie titulu doktor práv. Témou jeho rigoróznej práce mala byť „úkladná vražda“.

Ako už v minulosti opísal bezpečnostný expert Jaroslav Ivor, Ondrejčák nastúpil na „kriminálnu dráhu“ na prelome storočí, a to práve v čase, keď bola väčšina organizovaných zločineckých skupín už rozložená, keďže ich bosovia boli buď mŕtvi, alebo vo väzení.

Piťo pôvodne začínal u sýrokovcov – po smrti Miroslava Sýkoru pod „Kýblom“. Medzi členmi dochádzalo ku konfliktom, Ondrejčák sa odmietal podriadiť disciplíne a napokon spoločne s Mikulášom Polónym odišiel.

Ondrejčák a Polóny si vytvorili vlastnú skupinu, sústreďovali sa v okolí bratislavského Lamača a neskôr sa rozšírili do ďalších častí Bratislavy. Bublina, ktorá sa okolo Piťa vytvorila, bola výrazná a pripomínala skôr militantnú skupinu.

Jej členovia nosili maskáče, používali jeden určitý typ áut – čierne pancierované „Géčka“ a nosili pri sebe rovnaké zbrane aj nože. Každý z členov mal nôž s konkrétnym číslom, ktorý dostal priamo od Piťa. Aj tak sa stali pre ľudí ľahko identifikovateľnými.

Vtedajší policajný šéf Jaroslav Spišiak označil piťovcov za najmilitantnejší gang podsvetia. O tom svedčí aj najväčší jednorazový nález arzenálových zbraní v roku 2005. Ten bol označený ako najväčší v histórii krajiny. Úrad boja proti organizovanému zločinu objavil viac ako sto zbraní a desaťtisíce nábojov.

Nový druh mafiána

Psychológ Anton Heretik o Ondrejčákovi povedal, že sa jeho osobnosť v mnohých smeroch odlišovala od ostatných – „bežných“ či „typických“ mafiánov z predchádzajúcich generácií. „Je to človek s vysoko nadpriemerným intelektom, človek vzdelaný, ktorý má vysokoškolské vzdelanie právnického typu,“ povedal.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného