Najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov v histórii: Polícia obvinila muža, ktorý mal chovať až 837 psov

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Dana Kleinová
TASR
Polícia uskutočnila doposiaľ najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov v histórii SR.

Enviropolícia obvinila 46-ročného muža a právnickú osobu z prečinu týrania zvierat. Podľa zistení polície mali obvinení dlhodobo chovať spolu 837 psov v registrovaných aj neregistrovaných zariadeniach v nevyhovujúcich podmienkach, pričom určené mali byť na vývoz do zahraničia, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Upozornila, že polícia v tomto prípade uskutočnila doposiaľ najväčší zásah proti nelegálnemu množeniu psov v histórii SR. „Obvinení držali psov rôznych plemien vrátane šteniat v stiesnených priestoroch bez výbehu, sociálneho kontaktu a primeranej starostlivosti, pričom viaceré sa nachádzali v zlom zdravotnom stave,“ priblížila Vilhanová.

Z nelegálneho chovu v rodinnom dome bolo podľa jej slov priamo na mieste zhabaných 305 psov. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody až na päť rokov.

