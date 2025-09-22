Najskôr zaznel výbuch, potom prišli plamene: Ikeu mal zasiahnuť požiar, na mieste zasahujú hasiči

Vo výrobnom areáli IKEA v Malackách malo dôjsť k obrovskému požiaru. Na mieste zasahujú hasiči aj záchranári. Zasadá aj krízový štáb.
Ako informuje TV JOJ, na mieste najskôr zaznel výbuch, výrobnú halu následne pohltil silný požiar. Ten si zatiaľ nevyžiadal žiadne zranenia. Budovy v areáli zostali nedotknuté.
