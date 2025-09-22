Ministerstvo vnútra opäť nakupovalo: V blízkosti parlamentu zaobstaralo vilu za asi 2,5 milióna eur. Nie je jasné, pre koho

Ministerstvo Matúša Šutaja Eštoka kúpilo v polovici júna zrekonštruovanú vilu v blízkosti Bratislavského hradu a parlamentu. Rezort vnútra za ňu zaplatil podľa odhadov odborníkov asi 2,5 milióna eur. Vila má slúžiť jednému z troch najvyšších ústavných činiteľov.
Informáciu potvrdil pre Rádiožurnál samotný minister Šutaj Eštok. Jej nákup údajne prebehol v súlade so zákonom Lex atentát. Vo vile, ktorú ministerstvo kúpilo, žil počas druhej svetovej vojny hlavný ideológ úradu propagandy Tido Jozef Gašpar.
Kto v nej bude bývať?
Kto presne bude vo vile žiť, zatiaľ nie je jasné. „Určená bude pre pána prezidenta, predsedu Národnej rady a pre pána premiéra. Táto debata je, samozrejme, ešte otvorená a prebiehajú tam nejaké technické implementácie,“ odkázal minister.
Opozícia nákup v čase, kedy krajina opäť rieši konsolidáciu, kritizuje. „Je to prekvapujúce, lebo neviem o tom, že ministerstvo vnútra je realitná kancelária a zapodieva sa nehnuteľnosťami v čase konsolidácie. V tej časti Bratislavy, o ktorej hovoríte, sú asi najvyššie ceny. Asi to nebolo úplne lacné,“ povedal STVR poslanec Hnutia Slovensko a exminister vnútra Roman Mikulec.
