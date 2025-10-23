Zakryté tváre na červenom koberci nie sú len otázkou štýlu a volaním o pozornosť. Expertka vysvetlila, čo je za tým

Objavila sa divoká teória o tom, prečo celebrity skrývajú svoje tváre na významných podujatiach. Niekedy môže ísť o spôsob, ako upútať pozornosť, napríklad, keď sa Jared Leto prezliekol za mačku na Met Gala v roku 2023 na poctu Karla Lagerfelda, no inokedy sa za tým môže skrývať iný dôvod.
Kim Kardashian bola najnovšou hviezdou, ktorá šokovala fanúšikov, keď sa v sobotu na galavečere Academy Museum Gala v Los Angeles objavila v desivej maske. Nie je však jedinou celebritou, ktorá si na červenom koberci zakryla svoju slávnu tvár. Cardi B si na udeľovaní cien American Music Awards 2021 nasadila zlatú masku Schiaparelli, zatiaľ čo Lady Gaga urobila dramatický vstup v obrovskom latexovom vajci na udeľovaní cien Grammy Awards 2011.
Ako upozornil portál Daily Mail, fanúšikovia si myslia, že takéto zakrývanie tváre nie je len otázkou módy a snahy vyčnievať, ale prišli s teóriou, že si celebrity naschvál zakrývajú tvár po zákroku, keďže sa snažia zakryť, že sa zotavujú a ich tvár vyzerá inak.
„Zaujímavosť: celebrity nosia oblečenie, ktoré zakrýva ich tváre, pretože skrývajú jazvy po plastických operáciách,“ napísal niekto na Reddite, čím začal túto diskusiu. „Moja prvá myšlienka bola, že Kim skrýva zákroky, ktoré nedávno podstúpila,“ súhlasil ďalší.
Expertka odhalila, že existuje viacero spôsobov
Kozmetická expertka Dominika Gialouris z kliniky Body Sculpting Clinic pre Daily Mail uznala, že hoci to nemusí byť vždy príčinou, mohlo by to byť jedným zo spôsobov, ako celebrity skrývajú kozmetické zákroky.
„Existuje mnoho nenápadných spôsobov, ako celebrity zakrývajú nedávne kozmetické zákroky, a zakrývanie tváre je len jedným z nich,“ vysvetlila Gialouris a hneď aj uviedla najčastejší z nich: „Často urobia dramatickú zmenu účesu, napríklad z brunetky sa zo dňa na deň stanú blondínkami, používajú parochne alebo husté ofiny.“
Vysvetlila, že celebrity môžu na sociálnych médiách používať filtre, aby zakryli zákroky, ale „podujatia na červenom koberci sú oveľa náročnejšie“. „Načasovanie týchto zákrokov môže byť pre prominentné osobnosti zložité, najmä pri neustálych vystúpeniach na červenom koberci, takže by ma vôbec neprekvapilo, keby táto teória mala niečo do seba,“ pokračovala Dominika.
„Tieto zmeny nielen zakrývajú opuchy alebo jazvy, ale slúžia aj ako rozptýlenie, kým sa všetko zahojí a ustáli,“ dodala expertka.
