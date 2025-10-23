Zakryté tváre na červenom koberci nie sú len otázkou štýlu a volaním o pozornosť. Expertka vysvetlila, čo je za tým

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Fanúšikovia prišli s teóriou, no expertka odhalila, že je za tým oveľa viac.

Objavila sa divoká teória o tom, prečo celebrity skrývajú svoje tváre na významných podujatiach. Niekedy môže ísť o spôsob, ako upútať pozornosť, napríklad, keď sa Jared Leto prezliekol za mačku na Met Gala v roku 2023 na poctu Karla Lagerfelda, no inokedy sa za tým môže skrývať iný dôvod. 

Kim Kardashian bola najnovšou hviezdou, ktorá šokovala fanúšikov, keď sa v sobotu na galavečere Academy Museum Gala v Los Angeles objavila v desivej maske. Nie je však jedinou celebritou, ktorá si na červenom koberci zakryla svoju slávnu tvár. Cardi B si na udeľovaní cien American Music Awards 2021 nasadila zlatú masku Schiaparelli, zatiaľ čo Lady Gaga urobila dramatický vstup v obrovskom latexovom vajci na udeľovaní cien Grammy Awards 2011.

Ako upozornil portál Daily Mail, fanúšikovia si myslia, že takéto zakrývanie tváre nie je len otázkou módy a snahy vyčnievať, ale prišli s teóriou, že si celebrity naschvál zakrývajú tvár po zákroku, keďže sa snažia zakryť, že sa zotavujú a ich tvár vyzerá inak.

Foto: Profimedia

„Zaujímavosť: celebrity nosia oblečenie, ktoré zakrýva ich tváre, pretože skrývajú jazvy po plastických operáciách,“ napísal niekto na Reddite, čím začal túto diskusiu. „Moja prvá myšlienka bola, že Kim skrýva zákroky, ktoré nedávno podstúpila,“ súhlasil ďalší.

Expertka odhalila, že existuje viacero spôsobov

Kozmetická expertka Dominika Gialouris z kliniky Body Sculpting Clinic pre Daily Mail uznala, že hoci to nemusí byť vždy príčinou, mohlo by to byť jedným zo spôsobov, ako celebrity skrývajú kozmetické zákroky.

„Existuje mnoho nenápadných spôsobov, ako celebrity zakrývajú nedávne kozmetické zákroky, a zakrývanie tváre je len jedným z nich,“ vysvetlila Gialouris a hneď aj uviedla najčastejší z nich: „Často urobia dramatickú zmenu účesu, napríklad z brunetky sa zo dňa na deň stanú blondínkami, používajú parochne alebo husté ofiny.“

Vysvetlila, že celebrity môžu na sociálnych médiách používať filtre, aby zakryli zákroky, ale „podujatia na červenom koberci sú oveľa náročnejšie“. „Načasovanie týchto zákrokov môže byť pre prominentné osobnosti zložité, najmä pri neustálych vystúpeniach na červenom koberci, takže by ma vôbec neprekvapilo, keby táto teória mala niečo do seba,“ pokračovala Dominika.

„Tieto zmeny nielen zakrývajú opuchy alebo jazvy, ale slúžia aj ako rozptýlenie, kým sa všetko zahojí a ustáli,“ dodala expertka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nezničí ich dážď ani vietor. Toto sú 4 účesy odolné voči nepriaznivému počasiu a vy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac