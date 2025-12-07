Toto je top miesto na život: Nájdete ho len pár minút od Slovenska. Rezidenti zo zahraničia ho milujú

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Ľudia, ktorí tu žijú, tvrdia, že nájsť čokoľvek zlé na živote v tomto meste je takmer nemožné.

V roku 2025 Viedeň v globálnom indexe obývateľnosti predbehla dánska Kodaň. Economist Intelligence Unit (EIU) pritom hodnotí najväčšie mestá sveta podľa 30 kritérií vrátane kultúry, zdravotnej starostlivosti či infraštruktúry. Kodaň obhájila prvé miesto hlavne vďaka vyššej stabilite: Viedeň stratila body najmä v dôsledku nárastu drobnej a násilnej kriminality či iných rizikových faktorov. Pokles stability sa prejavil po koncerte Taylor Swift v auguste 2024 a po plánovanom útoku na mestskú železničnú stanicu v roku 2025.

Napriek tomu si Viedeň (spolu s Zürichom) udržala druhé miesto s celkovým skóre 97,1 v rebríčku najlepších miest na život. Pri výbere vhodného miesta pre Slovákov sme zohľadnili nielen fakt, že rakúska metropola si držala prvé miesto tri roky po sebe, ale aj jej geografickú blízkosť – pretože je len na skok od Slovenska, jej vynikajúce výsledky možno zaujmú mnohých z vás.

Ako je na tom Viedeň s cenami?

Pozreli sme sa aj na to, ako vyzerá pohyb peňazí pri živote vo viedenskej metropole.

Podľa údajov portálu Wise je priemerný čistý mesačný plat po zdanení 2 675,86 €. Prenájom jednoizbového bytu stojí v priemere 1 011 € v centre mesta a 743,15 € mimo neho. Trojizbový byt vás vyjde mimo centra na 1 353 €, v centre stúpa priemerná cena na sumu 2 051 €.

Foto: unsplash

Pri vlastnom prehľadávaní trhu s nehnuteľnosťami sme narazili aj na výrazne lacnejšie možnosti: dvojizbový byt za 360 € mesačne, garsónku za 380 €, alebo štvorizbový byt s výmerou 97 m² za 459 €. Po dôkladnejšom hľadaní sme objavili množstvo ďalších ponúk pod 1 000 €, vrátane apartmánov v centre aj priestranných bytov mimo centra.

Priemerné ceny bežných výrobkov možno tiež prekvapia. Ako píše portál Numbeo, liter mlieka má stáť v priemere 1,45 €, fľaša balenej vody 0,83 € a balíček 12 vajec 4,08 €. Permanentka do fitnescentra vyjde v priemere na 40,73 €, lístok do kina na 12 € a jedlo v lacnejšej reštaurácii približne na 15 €. Portál tiež uvádza vyšší priemerný čistý mesačný plat po zdanení, a to 3 170,03 €.

Takto rozprávajú o Viedni cudzinci, ktorí v meste žijú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac