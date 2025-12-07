Toto je top miesto na život: Nájdete ho len pár minút od Slovenska. Rezidenti zo zahraničia ho milujú

V roku 2025 Viedeň v globálnom indexe obývateľnosti predbehla dánska Kodaň. Economist Intelligence Unit (EIU) pritom hodnotí najväčšie mestá sveta podľa 30 kritérií vrátane kultúry, zdravotnej starostlivosti či infraštruktúry. Kodaň obhájila prvé miesto hlavne vďaka vyššej stabilite: Viedeň stratila body najmä v dôsledku nárastu drobnej a násilnej kriminality či iných rizikových faktorov. Pokles stability sa prejavil po koncerte Taylor Swift v auguste 2024 a po plánovanom útoku na mestskú železničnú stanicu v roku 2025.
Napriek tomu si Viedeň (spolu s Zürichom) udržala druhé miesto s celkovým skóre 97,1 v rebríčku najlepších miest na život. Pri výbere vhodného miesta pre Slovákov sme zohľadnili nielen fakt, že rakúska metropola si držala prvé miesto tri roky po sebe, ale aj jej geografickú blízkosť – pretože je len na skok od Slovenska, jej vynikajúce výsledky možno zaujmú mnohých z vás.
Ako je na tom Viedeň s cenami?
Pozreli sme sa aj na to, ako vyzerá pohyb peňazí pri živote vo viedenskej metropole.
Podľa údajov portálu Wise je priemerný čistý mesačný plat po zdanení 2 675,86 €. Prenájom jednoizbového bytu stojí v priemere 1 011 € v centre mesta a 743,15 € mimo neho. Trojizbový byt vás vyjde mimo centra na 1 353 €, v centre stúpa priemerná cena na sumu 2 051 €.
Pri vlastnom prehľadávaní trhu s nehnuteľnosťami sme narazili aj na výrazne lacnejšie možnosti: dvojizbový byt za 360 € mesačne, garsónku za 380 €, alebo štvorizbový byt s výmerou 97 m² za 459 €. Po dôkladnejšom hľadaní sme objavili množstvo ďalších ponúk pod 1 000 €, vrátane apartmánov v centre aj priestranných bytov mimo centra.
Priemerné ceny bežných výrobkov možno tiež prekvapia. Ako píše portál Numbeo, liter mlieka má stáť v priemere 1,45 €, fľaša balenej vody 0,83 € a balíček 12 vajec 4,08 €. Permanentka do fitnescentra vyjde v priemere na 40,73 €, lístok do kina na 12 € a jedlo v lacnejšej reštaurácii približne na 15 €. Portál tiež uvádza vyšší priemerný čistý mesačný plat po zdanení, a to 3 170,03 €.
Nahlásiť chybu v článku