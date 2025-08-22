Prehliadky, sauna či doprava za 0 eur: Európske mestá odmeňujú týchto turistov bezplatnými výhodami

Funguje na jednoduchom princípe – návštevníkov motivuje k voľbe šetrnejších foriem dopravy, ako sú bicykle či hromadná doprava. V niektorých prípadoch ich priamo zapája do aktivít, ako je čistenie pláží, alebo ich pozýva na diskusie o ekológii. Odmenou je široká paleta výhod – od bezplatnej dopravy, jedla a nápojov až po wellness služby.
Schéma bola iniciovaná v Kodani v roku 2024 a ponúka mimoriadne zaujímavé možnosti. V kodaňskom programe CopenPay sme si pozreli mapku a objavili, napríklad, možnosť zapojiť sa do zberu odpadu na pobreží, pričom odmenou je relaxačný saunový rituál (tzv. saunagus) vo wellness centre. Národné múzeum vás odmení zmrzlinou, ak prídete na bicykli alebo verejnou dopravou. Spoločnosť Stromma Danmark daruje turistom 70-minútovú prehliadku kodaňských kanálov, ak dorazia pešo, na bicykli alebo hromadnou dopravou.
Viaceré reštaurácie a hotely zas ponúkajú zľavy na ubytovanie, obedy či kávu alebo miešaný drink zadarmo, ak sa rozhodnete necestovať autom. Najlepšie na tomto koncepte je, že pri spoznávaní skrytých zákutí dánskej metropoly zároveň prispievate k uvedomelému cestovaniu – a ešte ste za to aj odmenení.
Dáni inšpirujú Európu, táto schéma raz možno bude norma
Nie div, že iniciatívu Dánov začínajú pomaličky napodobňovať ďalšie európske mestá. Ako informuje TimeOut, v nemeckých Brémach získate za jazdu nočným vlakom tašku plnú poukážok a drobných darčekov od miestnych turistických podnikov. Projekt, vyvinutý v spolupráci s Deutsche Bahn, sa teší rastúcemu úspechu a v roku 2026 plánuje mesto ponuku rozširovať.
Berlín medzitým skúma potenciál programu. „CopenPay vyniká ako inšpiratívny príklad toho, ako môžu kreatívne opatrenia efektívne zvýšiť povedomie o udržateľnom cestovaní. V Berlíne túto ambíciu šírime,“ uviedla Sabine Wendtová, generálna riaditeľka visitBerlin.
V Helsinkách uvažujú ešte ambicióznejšie – chcú podporiť regeneratívny cestovný ruch v severských a pobaltských krajinách, pričom dôraz kladú na projekty ako obnova Baltského mora. „CopenPay je skvelá iniciatíva a radi by sme na ňu nadviazali,“ povedala Nina Vesterinenová, riaditeľka cestovného ruchu mesta.
Je úplne možné, že už o pár rokov bude táto forma cestovania nová norma, ktorá sa postupne rozšíri do európskych metropol. Dovolí nám nielen zažiť viac z miestnej kultúry, ale aj urobiť po ceste dobrý skutok – a k tomu získať bezplatné, často veľmi atraktívne výhody.
