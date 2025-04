Najlepší tanec v Let’s Dance? Diváci sa zhodujú na jednom, podľa nich si tento pár zaslúžil plný počet bodov

Ako keby to bolo včera, čo sa začal tanečný ošiaľ s názvom Let’s Dance. Dnes už pomaly, ale isto smeruje šou do finále. Na parkete ostali len tri páry a zatiaľ čo mnohí diváci sa tešia, že konečne vypadol Peter Sagan, ktorého považovali za slabého tanečníka, na druhej strane prejavili radosť, že sa v hre stále drží jeden tanečný pár, ktorý podal obdivuhodný výkon. Dokonca podľa niektorých by mal súťaž vyhrať, no zároveň nechápu hodnotenie poroty.

Stáva sa už pravidlom, že sú diváci po každom kole rozhorčení a porota im leží v žalúdku. Napríklad, pred niekoľkými dňami vyjadrili svoju nespokojnosť nad neoprávnenými reakciami na Kristiána Barana, ktorý si nezaslúžil prehnané kritické slová poroty. Svoj nesúhlas však dali najavo aj v prípade tanečného výkonu Evy Burešovej a Matyáša Adamca, ktorý si vyslúžil menší počet bodov v porovnaní s ostatnými tanečnými pármi, čo bolo zo strany poroty nespravodlivé. Nehovoriac o Petrovi Saganovi, ktorého podľa slov divákov porota držala len pre šou a nie pre výkon, ktorý nebol práve najlepší.

Sú proti hodnoteniu poroty

Mnohí si konečne vydýchli po tom, čo športovec spolu so svojou tanečnou partnerkou Eliškou Lenčešovou vypadol zo šou. Tentokrát však smeruje divácka pozornosť na jeden pár, ktorý podľa ich slov ukázal snáď najlepší tanec v súťaži. Pred zvedavé pohľady publika sa postavil spomínaný Kiko s Dominikou Roškovou. Pridal sa k nim aj Jakub Jablonský a spoločne zatancovali zmyselný jive, ktorý nenechal nikoho chladným. Výsledkom bol standing ovation, a tiež pochvalné komentáre od divákov, ktorí ich vyjadrili na sociálnej sieti.

Medzi príjemnými komplimentmi nechýbali tiež poznámky k porote, ktorá to opäť prehnala. „Tak tomuto hodnoteniu nerozumiem… Perfektný tanec a len 9?! Toto bolo jasných 40!“ dušovala sa česká fanúšička, ku ktorej sa pridali ostatní. „Jediný normálny je dnes v porote očividne iba Ďurovčík. Neskutočnú hanbu si robí tá porota! Toto a ich tango z 3. kola boli jednoznačne najviac ikonické tance v Let’s Dance!“ vyjadrila svoj názor ďalšia fanúšička. „Akože už ma začína tá porota hnevať. Kiko aj s Dominikou by to mali jednoznačne vyhrať!“ myslí si iná diváčka.

Komu podľa nich nadržiava?