Diváci Let’s Dance hovoria o nespravodlivosti. Myslia si, že si porota zasadla na jedného zo súťažiacich

Už neraz vyjadrili diváci svoju nespokojnosť až hnev smerujúci na porotu, ktorá hodnotí tanečné páry. Okrem toho, že sa často vyjadrujú k Saganovi, ktorý podľa nich mal už dávno z Let’s Dance vypadnúť, tentokrát im leží v žalúdku porota pre neoprávnené reakcie na jedného zo súťažiacich. Ako sa vyjadrili na sociálnej sieti, porota má svojich obľúbencov, medzi ktorých však tento tanečník rozhodne nepatrí. Preto sa obávajú najhoršieho, že čoskoro v šou skončí.

Pomaly ide do tuhého. Siedme kolo Let’s Dance prinieslo opäť zaujímavé výkony súťažiacich, ktorí ukázali contemporary tance, ale taktiež prišlo k výmene partnerov. Došlo aj k nevšednej situácii, ktorá nastala medzi moderátormi. Vilda Šír sa zrazu ocitol po boku moderátorky Anny Jakab Rakovskej. Diváci tak venovali pozornosť skôr moderátorom, než samotným súťažiacim.

Nerozumejú hodnoteniu

Nezabudli sa tiež vyjadriť k porote a komentáre boli skôr negatívne. Už sa to pomaly stáva zvykom, že rozhorčene reagujú na to, ako sa porotcovia prejavili a ohodnotili jednotlivé páry. Nedalo im to hlavne po tom, čo Kristián Baran a Natália Horváthová, ktorá so svojím pôvodným tanečným partnerom Marekom Rozkošom zatancovala poslednýkrát, predviedli romantický viedenský valčík. Podľa nich si Kiko nezaslúžil kritické slová poroty, ktorá to už preháňa. „Ok, toto bolo už veľmi nízke hodnotenie. Porota má proste svojich obľúbencov,“ nedávala si servítku pred ústa diváčka, s ktorou súhlasili aj ostatní. „Presne to isté si myslím,“ podporila ju ďalšia.

Mnohí sa boja, že by mohol Kiko čoskoro šou opustiť. „Prosím, dávajme mu hlasy, lebo porota ho chce poslať domov,“ napísala ďalšia diváčka. „Presne tak ľudia, pošlite mu sms, lebo porota ide proti nemu,“ uviedla iná. „Presne, mne to príde, akoby mu to robili naschvál,“ znel ďalší komentár. Podľa divákov bol tanečník dobrý a zaslúžil si oveľa viac. „Akože sorry, ale takmer každému sa dnes postavila porota, iba Kikovi nie… Pri tom prvom tanci si rozhodne zaslúžil viac bodov a ten valčík nebol až taký zlý, ako ho ohodnotila porota. Za mňa dnes podával úžasné výkony,“ obraňovala tanečníka jedna žena.

Nechápavé reakcie divákov hovoria za všetko. „To bolo dokonalé, nechápem hodnotenie poroty,“ nerozumie diváčka. „To bolo čo za hodnotenie poroty???“ nechápe ďalšia. „Porota, vy ste totálne mimo, čo sa týka hodnotení u Kristiána. Veľká hanba… Každému sa postaviť, ale Kikovi ani jeden, ani v jednom tanci… Maká ako blázon, ale vám bude stále málo,“ odkázala porote nelichotivé slová jedna žena.

