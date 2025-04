Diváci Let’s Dance sú znechutení. Podľa nich to porota preháňa a zasadla si na tento tanečný pár

Ďalšie kolo 10. série Let’s Dance roztancovalo pri pohľade na tanečné výkony súťažiacich nejedného televízneho diváka. Diváci však upozornili aj na jeden podstatný detail, ktorý im rozhodne nie je pochuti. Plní rozhorčenia a miestami až hnevu okomentovali na sociálnej sieti výkon jedného páru, ktorý si podľa ich slov zaslúžil oveľa viac. Porota je k nim až veľmi prísna a dáva im menej bodov, čo sa stalo aj tentokrát. Vraj to nie je opodstatnené, keďže zatancovali opäť skvelo.

Reč je o súťažnom páre Eva Burešová a Matyáš Adamec. Tentokrát predviedli temné tango s nádychom rebélie. A hoci sa televíznym divákom páčilo, čo videli, zdá sa, že názor poroty je iný. Nielenže ich nahnevalo hodnotenie Dary Rolins, ktorá bola jednou z porotkýň, no nepáči sa im celková kritika smerujúca na dvojicu, ktorá si zakaždým vyslúži menší počet bodov v porovnaní s ostatnými tanečnými pármi. Verdikt divákov je jasný. Mnohí sa zhodli na tom, že je to nespravodlivé.

Sú proti nim zaujatí

Mohli by zatancovať akokoľvek, porote to aj tak nebude stačiť. „Od samého začiatku podávajú úžasné výkony a pre porotu nikdy nebudú dosť dobrí. Zakaždým cítiť zaujatosť. Zo slabých tanečníkov vrieskajú a títo dvaja môžu aj rumbu na hlave odtancovať, a aj tak budú mať 5 alebo 6 bodov,“ napísala jedna diváčka, s ktorou súhlasia i ostatní. „Až je to na porazenie, to hodnotenie,“ uviedla ďalšia.

Viackrát zaznelo na sociálnej sieti, že je porota na Evu a Matyáša vysadená. O rovnaký názor sa na Instagrame podelili desiatky ľudí a rozčuľovali sa, že ich veľmi slabo hodnotia. „Mám pocit, že sa na tom parkete môžu aj zodrať, a aj tak dostanú málo bodov,“ znel ďalší koment. „Tanec super, ale tá porota to už preháňa,“ priznala iná diváčka, ktorej sa zapáčil výkon dvojice na tanečnom parkete. „Opäť krásna choreografia, najlepší tanečný pár. Hodnotenie poroty bolo nespravodlivé! Diváci však ocenili fantastický tanec a Eva Burešová s Matyášom Adamcom postúpili do 7. kola. Gratulujem,“ uviedla jedna žena.

Podľa ich slov si pár jednoznačne zaslúžil viac. „Porota je proti nim zaujatá, pritom sú najlepší,“ napísala jasne a stručne diváčka. „Absolútne nesúhlasím s hodnotením. Neviem, či to je iba môj názor, ale dala by som im viac. @matyasadamec a @evabureshsalvatore ste úžasní a máte dokonalé tance. Milujem,“ myslí si ďalšia žena. Podľa inej je veľmi vidieť, ako si na tanečný pár porota zasadla: „Porota je proti nim zaujatá. Je to veľmi okaté… Hanba porote.“

