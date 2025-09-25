Najlepší film roka s brutálnym hodnotením 89 % musíte vidieť: Z obľúbených hercov odpadnete, ľudia šalejú

Do našich kín prichádza filmová pecka, ktorá bude nepochybne patriť medzi najlepšie snímky tohto roka. Potvrdzujú to aj prvé reakcie divákov, ktorí vo svojich recenziách nešetria chválou.
Jedna bitka za druhou (One Battle After Another) je blockbuster s hviezdnym obsadením na čele s Leonardom DiCapriom, Seanom Pennom a Beniciom Del Torom. Vznikol pod režisérskou taktovkou Paula Thomasa Andersona a prináša mix akcie, drámy a humoru, uvádza tlačová správa.
V centre príbehu stojí Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), bývalý revolucionár, dnes osamelý muž uväznený vo vlastnej minulosti. Žije ďaleko od civilizácie, venuje sa výbušninám a stará sa o svoju dcéru Willu. Jeho rutinu naruší návrat plukovníka Lockjawa (Sean Penn), temnej postavy z Bobovej minulosti a rozbehne sa nielen napínavý boj o prežitie, ale aj dramatický zápas o záchranu vzťahu medzi otcom a dcérou.
Diváci filmu tlieskajú
Prví slovenskí a českí šťastlivci už mali možnosť snímku vidieť a vyzerá to tak, že sú z novinky nadšení. Na ČSFD jej zatiaľ svieti šialene vysokých 89 % a na portáli IMDb hodnotenie 8,6/10. A diváci sa vo svojich recenziách priam rozplývajú.
„Čistokrvná radosť z filmového rozprávania, ktoré je so sebavedomou ľahkosťou zabalené do výbušnej témy a scenára, nad ktorým som sa po celý čas blažene rozplýval,“ zhodnotil jeden z nich.
„Vďaka vizuálne pôsobivej stránke, hudobnému sprievodu Jonny Greenwooda a excelentnému hereckému obsadeniu – Sean Penn si musí prevziať tretieho Oscara – sa film radí medzi kariérne vrcholy Paula Thomasa Andersona, a dá sa ľahko uveriť tomu, že pôjde minimálne o jeden z najsilnejších a najnezabudnuteľnejších zážitkov tohto roka,“ doplnil ďalší.
V niektorých film dokonca zanechal také intenzívne pocity, že si ho chcú pozrieť aj druhýkrát. „Veľmi dlho sa mi v kine nestalo, aby som sa tak priblblo usmieval, a to aj po odchode zo sály. Na opakované zhliadnutie sa budem veľmi tešiť.“
Takže ak milujete kvalitné snímky, viete, čo máte robiť.
