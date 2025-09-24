Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso

Len v nedávnej minulosti môžeme naraziť na mimoriadne brutálny kriminálny prípad, z ktorého naskakuje husia koža. Pri snahe rozlúsknuť, čo človeka dokáže priviesť k tomu, aby spáchal to najväčšie zlo, sa často zachádza až do jeho detstva. Je to tak aj v prípade Rusa Alexandra Spesivtseva, ktorého vzťah s rodičmi bol problematický. Jeho otec rodinu týral, zatiaľ čo s mamou si boli až prazvláštne blízki. Dopustil sa takých zverstiev, že dostal prezývku Sibírsky Rozparovač.
Alexander Spesivtsev, prezývaný Saša, sa narodil 1. marca 1970 v ruskom meste Novokuzneck na juhu Sibíri. Už v útlom veku ho poznačil problematický vzťah s otcom, ktorý bol násilníkom a neváhal svojho syna týrať. Alexandrov vzťah s mamou však bol opačným extrémom. Boli si takí blízki, že dokonca spolu páchali ohavnosti. Saša mal aj sestru, ktorá podľa všetkého v dospelosti viedla normálny život.
Zavraždil svoju priateľku, netrvalo dlho a bol opäť na slobode
Prvou obeťou Sašu sa stala jeho priateľka, ktorú pripravil o život. Ako trest si vyslúžil hospitalizáciu na psychiatrii. Keď ho prepustili, utrhol sa z reťaze, spomína portál Kumparan. Nasťahoval sa k svojej mame Ľudmile a ukázalo sa, že to nebol najlepší nápad.
Saša bol na rozdiel od svojej sestry nezamestnaný a rozhodol sa čas tráviť tým, že spoločnosť zbaví detí – tulákov bez domova či pochádzajúcich zo slabších vrstiev –, o ktorých bol presvedčený, že sú menejcennými členmi spoločnosti, troskami ruskej demokracie či budúcimi drogovo závislými, vysvetľuje The Moscow Times. Spolu so svojou mamou ich lákali k sebe domov, kde ich vraždili a spomína sa, že sa neváhali uchýliť až ku kanibalizmu.
Susedke sa zápach vychádzajúci z bytu nezdal
V článku sa po odomknutí dozvieš
- akou náhodou konečne polícia vylomila dvere na ich byte;
- aký hrôzostrašný nález tam na nich čakal;
- s akými detailmi sa stihla zdôveriť ich posledná obeť Oľga krátko pred smrťou;
- čo sa s Alexandrom a Ľudmilou stalo potom.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku