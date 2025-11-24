Najprv sa pustili do moderátorky a potom aj do samotnej relácie. Diváci skritizovali Eriku Judínyovú aj Smotánku

Dana Kleinová
Diváci posledné týždne nešetria kritikou.

Relácia Smotánka je na televíznych obrazovkách viac než dvadsať rokov, pričom jej stálicou je Erika Judínyová. Tá v relácii začínala ako moderátorka, no dnes je už aj dramaturgička a režisérka. Navyše je tiež dôkazom toho, že starnúť sa dá s gráciou a štýlovosť nie je len pre dvadsiatničky. 

Toľko rokov a epizód, no napriek tomu je vždy vidieť moderátorku Eriku Judínyovú v sobotu v novom trendy outfite. Posledné mesiace pritom väčšinou stavia na biele outfity a zdá sa, že ľudia ich už majú dosť. Prvýkrát skritizovali takýto jej outfit už v októbri, pričom tvrdili, že vyzerá akoby na seba vešala záclony. Kritika pokračovala aj v novembri, vtedy sa ľudia obuli do dvoch jej outfitov.

Kritika začala u moderátorky a skončila pri relácii

„To kto ju oblieka? Hrozné,“ pýtala sa diváčka v komentároch na outfit, ktorý môžete vidieť vyššie. „Je táto pani normálna? Veď dobre, nech si oblečie, ale tiež jej už všetko nepristane, nemá už 25,“ pridala sa ďalšia. Mnohí pritom opakovali rovnaké prirovnanie a to: „Tie šaty sú z „toaleťáku“?“ alebo „Toaletný papier.“

Tento outfit mala na sebe Erika pred dvoma týždňami. Zdá sa tak, že diváci majú problém najmä vtedy, keď je oblečená v bielom a hoci by sa tak dalo očakávať, že jej stajlista najbližšie farbu jej outfitu zmení, aby sa vyhla kritike, nestalo sa tak. Aj túto sobotu mala na sebe ďalší biely outfit a opäť skončila pod paľbou kritiky.

„No, katastrofa, ako si to môže niekto obliecť,“ znel jeden z komentárov k tomuto čipkovanému outfitu. „Neviem, kto ju oblieka, ale to sa ani nedá nazvať módou,“ pridala sa ďalšia komentujúca. Rovnako, ako pred pár týždňami, väčšina prirovnávala jej outfit najmä k jednej veci.

„Ja neviem, čo toto je za módu. Vždy je menej viac. Každý týždeň záclony, des,“ skonštatovala diváčka a ďalšia sa hneď pridala: „Asi má obchod so záclonami a do zbytkov sa potom zamotá.“ Tretia sa pýtala: „To čo je za módu? Aspoň ušetrila, dala si záclonu.“

Kritika však neostala len pri samotnej moderátorke, diváci sa pustili aj do relácie Smotánka. To spôsobila diváčka komentárom: „Minimálne 5-krát počujeme: O chvíľu uvidíte a po reklame vymenuje všetko, čo vymenovala pred pár minútami. O chvíľu zase. Takže tretinu relácie počujeme, čo uvidíme. A tie komentáre: Jožko ide, berie si pohár, pani XY odkladá kabát, diva sa objíma s herečkou… Takýto komentár patrí pre nevidiacich a slabozrakých. Vidíme, kto si dáva kabát dolu, vidíme, kto pije víno. A chvalabohu, vidíme, kto vystupuje z taxíka. To čo je za komentáre? Slaboduché. Radšej nepozerať.“

„Máte pravdu,“ odkázala jej iná diváčka, zatiaľ čo ostatní diváci ju podporili reakciami na jej komentár. Zdá sa, že niektorým prekáža, ako moderátorku obliekajú a iným aj to, akým štýlom je relácia komentovaná. Tak či onak, posledné týždne sa kritické komentáre kopia a zdá sa, že si to najviac odnáša práve Erika Judínyová, ktorá je stálou tvárou tejto relácie.

