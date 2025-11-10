Najkrajší vianočný stromček nájdeme u našich susedov: V Európe sa nachádza aj unikát, aký inde neuvidíte

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Vianoce
Kde bude pohľad na vianočný stromček naozaj stáť za to?

Bez vianočného stromčeka si mnohí Vianoce nedokážu ani len predstaviť. Či už preferujete umelý, živý, malý alebo veľký až po strop, pre mnohých je dôležitá tradícia jeho zdobenia a atmosféra, ktorú dokáže vyčarovať. Kúsok mágie v podobe vianočného stromčeka nechýba ani vo väčšine miest. Vieme, ktoré vám vyrazia dych.

New York, Paríž či Londýn

Ako informuje Mail Online, ozdobené žiarivými svetlami, farebnými dekoráciami a mnohé vysoké zdanlivo až do nebies, po celom svete nájdete mnoho impozantných vianočných stromčekov. Neraz sa s nimi spája tradícia rozsvecovania, ktorá láka davy ľudí. Medzi mimoriadne pôsobivé stromčeky patria tie v Londýne, v Paríži, v New Yorku či v iných svetových metropolách.

Podľa zakladateľky luxusnej cestovnej kancelárie Seven Access Dee Momi sa ale ten najkrajší jednoznačne nachádza v Európe. Pre mnohých je víťazom vianočný stromček v Rockefellerovom centre v New Yorku. Každý rok ho špeciálne vyberá hlavný záhradník Erik Pauze. Verejnosť sa ním mohla prvýkrát pokochať 8. novembra.

Foto: Profimedia

Je ozdobený 50 000 farebnými svetielkami a na jeho vrchole je umiestnená hviezda zo Swarovského kryštálu. Rozsvietený bude prvýkrát 3. decembra a na svojom mieste ostane do polovice januára.

Niektoré stromčeky majú dlhoročnú tradíciu a históriu

Momi ale upozorňuje, že aj keď je stromček ikonický, budete sa v jeho blízkosti pretláčať v obrovskom množstve zvedavcov. Jeden z najkrajších stromčekov sa vo washingtonskom Capitol Hill týči každoročne od roku 1964. Tento rok bude vysoký 16 metrov.

Nesklame vás ani pohľad na stromček v Paríži v Galeries Lafayette. Jeho zdobenie je každý rok iné a prispôsobuje sa rozličným trendom a témam. Pozrieť si ho môžete od 12. novembra do 31. decembra.

Foto: Profimedia

Medzi tie najkrajšie sa radí aj stromček na londýnskom Trafalgar square. Mesto Oslo darovalo Londýnu stromček po prvýkrát v roku 1947 a táto tradícia sa zachovala dodnes. Symbolizuje vďaku Nórska za britskú podporu počas druhej svetovej vojny. Návštevníci ho budú môcť obdivovať medzi 4. decembrom a 5. januárom.

Takýto unikát len tak nenájdete

Momi radí na vrchol rebríčka stromček v talianskom meste Gubbio. Je známy ako najväčší vianočný strom na svete vyrobený zo svetiel a osvetľuje horu Ingino od roku 1981. Medzi klasickými stromčekmi sa teda vskutku vyníma. Pozrieť si ho môžete každý večer od 7. decembra do 11. januára 2026.

Foto: Profimedia

Ak budete cestovať po Európe, vynechať by ste nemali ani stromček vo Vilniuse v Litve či v Lisabone. Rebríček Momi uzatvára stromčekom v poľskom Krakove. Čarovnej atmosféry sa tam môžete nadýchať od konca novembra do konca decembra.

Foto: Profimedia

Podľa webu Visit Krakow niet nič lepšieho, ako si počas zasneženého zimného večera užíva výhľad na stromček z trhov, ktorých tradícia siaha údajne až do 14. storočia. Navyše, varené víno tu nezničí váš rozpočet.

