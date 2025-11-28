Najhorší požiar za desaťročia: Poplašné systémy nefungovali správne, ľudia nevedeli, že majú utekať. Hlásia už 128 obetí

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Požiar v Hongkongu sa považuje za najväčšiu katastrofu v krajine za posledné dekády.

Počet obetí požiaru bytového komplexu v Hongkongu v piatok dopoludnia stúpol na 128, pričom 200 ľudí je naďalej nezvestných a zranených je 79 osôb vrátene 12 hasičov. Miestna vláda uviedla, že požiar zrejme vypukol na ochrannej sieti na nižšom poschodí a potom sa šíril pre použitie horľavých materiálov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Na základe predbežných informácií, ktoré máme, sa domnievame, že požiar vznikol na pletive osadenom na spodných poschodiach… a rýchlo sa rozšíril smerom nahor prostredníctvom horiacich polystyrénových dosiek, pričom zasiahol viacero poschodí,“ povedal na tlačovej konferencii šéf hongkonských bezpečnostných zložiek Chris Tang.

Vysoká teplota spôsobila, že začalo horieť aj bambusové lešenie a ochranná sieť. Bambusové tyče, ktoré oheň zlomil, spadli a rozšírili požiar na ďalšie poschodia,“ vysvetlil.

Foto: SITA/AP

Šéf hasičov Andy Yeung predtým informoval, že poplašné systémy vo všetkých ôsmich budovách „nefungovali správne“.

Proti zodpovedným dodávateľom podnikneme donucovacie opatrenia,“ povedal na tlačovej konferencii. AFP pripomína, že obyvatelia horiacej budovy behali od dverí k dverám, aby varovali susedov.

Dvaja zadržaní

Polícia doposiaľ zadržala dvoch riaditeľov a technického konzultanta spoločnosti Prestige Construction, ktorá bola zmluvne poverená údržbou budov.

Oheň vypukol v stredu popoludní a ide o najsmrteľnejší požiar v Hongkongu od roku 1948. Hasiči v piatok ráno uviedli, že ho po 40 hodinách „z veľkej časti uhasili“.

