Najdrahšie vajce na svete: Kupec zaň zaplatil desiatky miliónov, prekonalo rekord. Prirovnávajú ho k Mone Lise

Zimné vajce (Imperial Winter Egg) od legendárneho klenotníka Fabergého sa v utorok na aukcii v Londýne vydražilo za rekordných 22,9 milióna libier (26,03 milióna eur). Informovala o tom aukčná spoločnosť Christie’s. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
Vajce „sa práve predalo za 22 895 000 libier (približne 26 miliónov eur), čím prekonalo predchádzajúci svetový aukčný rekord za Fabergého dielo“, uviedla aukčná sieň vo vyhlásení. Zimné vajce s prehľadom prekonalo predošlú rekordnú sumu 8,9 milióna libier (približne 10,1 milióna eur), za ktorú Christie’s vydražila Rothschildovo vajce v roku 2007.
Fabergého vajcia sú klenoty v tvare veľkonočného vajca, ktoré v Petrohrade vo svojej dielni v rokoch 1885 až 1917 vytvoril ruský zlatník a klenotník francúzsko-nemecko-dánskeho pôvodu Carl Fabergé, potomok hugenotských utečencov. Sú synonymom remeselnej zručnosti, ale aj krásy a bohatstva ruského cárskeho dvora a predrevolučného Ruska.
Iba 7 kusov v súkromnom vlastníctve
Odhaduje sa, že vo Fabergého dielni bolo vyrobených asi 70 vajec-klenotov, 52 z nich na objednávku cárskej rodiny. Ďalšie boli určené pre Fabergého stálych alebo prominentných zákazníkov. Dodnes sa ich zachovalo 43 a väčšina je vystavená v múzeách.
Zimné vajce je jedným zo siedmich v súkromnom vlastníctve. Na výšku meria 10 centimetrov, je vyrobené z jemne vyrezávaného krištáľu, pokryté jemným motívom snehovej vločky z platiny a 4500 malými diamantmi.
Vo vnútri má odnímateľný malý košík s kvetmi vyrobenými z kremeňa a so zdobenými drahokamami, ktoré symbolizujú jar. Vedúca oddelenia ruského umenia v Christie’s Margo Oganesianová nazvala Zimné vajce „Monou Lisou dekoratívneho umenia“ a dokonalým príkladom remeselného umenia a dizajnu.
