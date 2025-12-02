Najdrahšie vajce na svete: Kupec zaň zaplatil desiatky miliónov, prekonalo rekord. Prirovnávajú ho k Mone Lise

Foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Legendárnych klenotov od Carla Fabergého je približne 70, dnes sa jeden vydražil za astronomických 26 miliónov eur.

Zimné vajce (Imperial Winter Egg) od legendárneho klenotníka Fabergého sa v utorok na aukcii v Londýne vydražilo za rekordných 22,9 milióna libier (26,03 milióna eur). Informovala o tom aukčná spoločnosť Christie’s. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.

Vajce „sa práve predalo za 22 895 000 libier (približne 26 miliónov eur), čím prekonalo predchádzajúci svetový aukčný rekord za Fabergého dielo“, uviedla aukčná sieň vo vyhlásení. Zimné vajce s prehľadom prekonalo predošlú rekordnú sumu 8,9 milióna libier (približne 10,1 milióna eur), za ktorú Christie’s vydražila Rothschildovo vajce v roku 2007.

Fabergého vajcia sú klenoty v tvare veľkonočného vajca, ktoré v Petrohrade vo svojej dielni v rokoch 1885 až 1917 vytvoril ruský zlatník a klenotník francúzsko-nemecko-dánskeho pôvodu Carl Fabergé, potomok hugenotských utečencov. Sú synonymom remeselnej zručnosti, ale aj krásy a bohatstva ruského cárskeho dvora a predrevolučného Ruska.

Iba 7 kusov v súkromnom vlastníctve

Odhaduje sa, že vo Fabergého dielni bolo vyrobených asi 70 vajec-klenotov, 52 z nich na objednávku cárskej rodiny. Ďalšie boli určené pre Fabergého stálych alebo prominentných zákazníkov. Dodnes sa ich zachovalo 43 a väčšina je vystavená v múzeách.

Zimné vajce je jedným zo siedmich v súkromnom vlastníctve. Na výšku meria 10 centimetrov, je vyrobené z jemne vyrezávaného krištáľu, pokryté jemným motívom snehovej vločky z platiny a 4500 malými diamantmi.

Vo vnútri má odnímateľný malý košík s kvetmi vyrobenými z kremeňa a so zdobenými drahokamami, ktoré symbolizujú jar. Vedúca oddelenia ruského umenia v Christie’s Margo Oganesianová nazvala Zimné vajce „Monou Lisou dekoratívneho umenia“ a dokonalým príkladom remeselného umenia a dizajnu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pri akcii Fake taxi zadržali podozrivú ženu. Neplnoleté dievča nútila poskytovať sexuálne služby

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac