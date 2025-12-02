Pri akcii Fake taxi zadržali podozrivú ženu. Neplnoleté dievča nútila poskytovať sexuálne služby

Ilustračná foto: Profimedia

TASR
Matej Mensatoris
Pri akcii Fake taxi zadržali ženu podozrivú z obchodovania s ľuďmi.

Polícia obvinila 34-ročnú ženu zo Slovenska pre obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, žena je v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ podal návrh na jej vzatie do väzby.

Mala zneužívať maloleté dievča

Podľa doterajších zistení polície mala obvinená od mája 2024 do septembra 2024 opakovane zneužívať maloleté dievča. Neplnoletej mala úmyselne navodiť závislosť od omamných a psychotropných látok, ktorú následne využila na nútené poskytovanie sexuálnych služieb rôznym mužom za finančnú odmenu,“ uviedla hovorkyňa.

Pri akcii s krycím názvom Fake taxi ju zadržali v utorok v skorých ranných hodinách v spolupráci so zásahovou jednotkou Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na 12 až 20 rokov.

