Na veľkom obľúbenom e-shope si ľudia nenakúpia. Po škandále s erotickými bábikami dostal dočasnú stopku

Ilustračná foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Zástupcovia gigantického e-shopu deklarovali, že chcú čo najskôr začať dialóg s úradmi.

Francúzsko dočasne pozastavilo prevádzku čínskej online platformy Shein po tom, čo zistilo, že predáva erotické bábiky s detskými črtami. K pozastaveniu došlo na pokyn premiéra Sébastiena Lecornua. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.

Francúzska vláda iniciovala konanie o pozastavení prevádzky webovej stránky Shein, kým platforma elektronického obchodu nepreukáže úradom, že všetok jej obsah je v súlade s francúzskymi zákonmi a predpismi. Oznámilo to v stredu ministerstvo hospodárstva.

Ministri vykonajú počiatočné preskúmanie v priebehu nasledujúcich 48 hodín,“ uviedol úrad premiéra Lecornua. Ázijský gigant v stredu potvrdil pozastavenie prevádzky a uviedol, že si želá „čo najskôr začať dialóg s francúzskymi úradmi“.

Berieme na vedomie oznámenie vlády. Bezpečnosť našich zákazníkov a integrita nášho trhoviska (platformy pre predajcov tretích strán) sú našimi najvyššími prioritami,“ povedal hovorca Quentin Ruffat niekoľko hodín po tom, ako Shein otvoril svoju vôbec prvú kamennú predajňu v Paríži, čo vyvolalo vlnu protestov.

Bábiky nemusia byť jediný problém

Objav erotických bábik na webovej stránke Sheinu vyvolal vo Francúzsku pobúrenie. Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie proti Sheinu a takisto proti konkurenčným online predajcom AliExpress, Temu a Wish v súvislosti s predajom erotických bábik.

Shein, ktorý bol založený v Číne v roku 2012, avšak teraz sídli v Singapure, sa zaviazal spolupracovať s francúzskymi úradmi a oznámil, že na svojej platforme zakazuje všetky erotické bábiky.

Okrem toho nemenovaný konzervatívny zákonodarca spustil poplach a tvrdí, že sa prostredníctvom platformy Shein údajne predávajú aj zbrane, ktoré sú vo Francúzsku zakázané bez osobitného povolenia. Patria k nim nože a boxery.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Separova kauza v Himalájach má koniec: Dorota Nvotová nechala zmazať nápis z Everestu, miestni si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac