Na týchto miestach pred Vianocami poriadne nasneží. Predpoveď na sviatky ale nevyzerá vôbec dobre

Vianoce sú už za rohom a určite mnohých zaujíma, aké budeme mať na tieto najväčšie sviatky v roku počasie. Ako informuje portál iMeteo, ešte pred Vianocami na viacerých miestach na Slovensku poriadne nasneží.

Počasie u nás aktuálne ovplyvňuje výrazná tlaková výš, ktorá na viacerých miestach prináša teploty až do +10 °C. „Už v stredu nás začne ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie zrážky, no takmer výlučne len do Trenčianskeho a Žilinského kraja. Od 800 metrov, na krajnom severe aj nižšie, bude snežiť a ešte popoludní sa začne oblačnosť od západu zmenšovať, no nie nadlho,“ informuje meteorologický portál.

Začne sa oteplovať

Vo štvrtok totiž začne, najmä v Žilinskom kraji, opäť snežiť a zrážky sa rozšíria nad ďalšie oblasti Slovenska. „Vo štvrtok nás čakajú plošné zrážky, ktoré môžu priniesť 10 až 20 mm, no na strednom Slovensku až okolo 30 mm zrážok. V polohách pod 400 metrov však bude výlučne pršať,“ píše iMeteo.

Snežiť by tak vo štvrtok malo od nadmorskej výšky zhruba 400 metrov, no hranica sneženia sa počas dňa posunie na 800 metrov a teploty takmer na celom území pôjdu nad nulu. V polohách nad 600 metrov však môže dovtedy napadnúť až 20 centimetrov nového snehu.

Už v piatok sa však začne výrazne otepľovať a sneh sa aj vo vyšších polohách začne topiť. V polohách pod 400 metrov bude vo štvrtok liať a môže napadnúť až okolo 30 milimetrov zrážok. Podobné počasie očakávajú meteorológovia aj počas Vianoc. Sviatky na Slovensku teda budú budú tento rok opäť teplé a mokré.