Na tlačovku prišiel s valaškou: S Demokratmi vystúpil aktivista, ktorého Smer-SD označil za nebezpečného

Strana Demokrati zorganizovala tlačovú konferenciu, na ktorej reagovala na slová politických predstaviteľov strany Smer-SD. Tí v posledných dňoch spomínajú aktivistu Petra Laťáka, ktorý má šíriť nenávistné prejavy voči predsedovi vlády. Tibor Gašpar polícii odporučil, aby vykonala domovú prehliadku a zistila, či tento muž nemá plány na prípadný ďalší útok.

Aktivista Laťák, ktorý je zároveň členom Demokratov, sa objavil na tlačovke s valaškou v ruke po boku predsedu Jaroslava Naďa aj Juraja Šeligu. Spomínanú valašku označili predstavitelia Smeru za hrozbu, hovorili pritom o sekere.

Robert Fico na tlačovej konferencii v Handlovej uviedol, že atentátnik z roka 2024 bol priamo napojený na Demokratov.

Odmietajú obvinenia

„To, čo si dovoľujú ľudia ako Gašpar, ktorý by mal šúchať nohami po všetkom, čo urobil,“ povedal Naď. Reagoval tiež na slová predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v Handlovej Laťáka obvinil z toho, že chodí na strelnicu. Aktivista podľa Naďa nie je držiteľom zbrojného pasu a na strelnicu chodí len výnimočne.

„Moje videá sú prejavom mojej občianskej odvážnosti. O tom, že som mal ísť do Handlovej som sa dozvedel z ich tlačovej konferencie,“ reagoval Laťák na obvinenia Smeru-SD. Popiera tiež, že by natočil video, na ktorom strieľa s valaškou v ruke a hovorí o klincoch do rakvy.

Požiadal o ochranu

Laťák tiež hovorí, že bol vypočúvaný na polícii, a že ho doma štyrikrát navštívili policajné zložky. Uviedol, že na papieri, ktorý mal pred sebou vyšetrovateľ, bolo napísané: „Vypočuť, zadržať a nepustiť. Proti mne sa postavila štátna mašinéria.“

Naď zároveň dodal, že majú informácie od bezpečnostných zložiek, že dostali zadanie útočiť na opozíciu a mimovládne organizácie. Laťák neskôr uviedol, že požiadal o ochranu, pretože sa mu vyhrážali smrťou. „Ja mám hrubú kožu, ale toto už je silná káva. Ja som prvý príklad, kedy človek – milión, sa dostal do mlynčeka. Neberte to na ľahkú váhu, lebo ja som prvý, ale nemusím byť posledný.“

Juraj Šeliga okrem toho dodáva, že videá, ktoré spomínajú Robert Fico alebo Tibor Gašpar, na ktorých figuruje Laťák na strelnici, sú staré niekoľko rokov. Zároveň zdôraznil, že strana Demokrati niekoľkokrát odsúdila atentát na premiéra a že takéto niečo by sa nemalo stať nikomu.