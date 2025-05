Fico prehovoril v Handlovej: Atentátnika stvorila opozícia a médiá, existuje riziko ďalšieho útoku

Vláda SR je na výjazdovom rokovaní v Handlovej. Okrem stretnutia tu strana Smer-SD v Športovej hale usporiadala akciu s názvom „Stačilo nenávisti“ ako pripomienku atentátu na predsedu vlády Roberta Fica, ku ktorému došlo pre rokom, 15. mája 2024, priamo v Handlovej.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Po rokovaní sa pred novinárov postavili premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák a šéf spravodlivosti Kamil Susko, minister pôdohospodárstva Richard Takáč aj poslanec Smeru-SD Richard Glück.

Viní médiá a opozíciu

Robert Fico v Handlovej vyhlásil, že atentátnika stvorila opozícia spoločne s médiami. Dodal tiež, že bezpečnostné zložky potvrdili, že existuje eminentne riziko na ďalšieho ústavného činiteľa.

„Musíme sa dohodnúť na úrovni všetkých orgánov činných v trestnom konaní, aký bude výklad príslušných ustanovení trestného zákona alebo zákona o priestupkoch,“ povedal premiér s tým, že bude nutné stanoviť hranicu medzi priestupkom, trestným činom a slobodou prejavu.

Premiér tiež kritizoval správanie ľudí na sociálnych sieťach, hovoril o vyhrážkach alebo zverejňovaním informácií o rodinách ústavných činiteľov. Polícia podľa neho bude musieť nájsť spôsob, akým bude identifikovať ľudí na sociálnych sieťach.

Kritizoval tiež „zaplatených aktivistov“ v Piešťanoch, ktorí „úmyselne rušili verejné zhromaždenie“. Narážal tým zrejme na oslavy 8. mája, kedy naňho občania v Piešťanoch bučali a kričali „hanba“.

„Musíme nájsť odpoveď ako reagovať na nenávisť, ktorú šírite vy,“ odkázal médiám. Denník N podľa neho denne zverejní minimálne tri negatívne príspevky na jeho adresu. Dôležité preto je nájsť spôsob, ako tomu zabrániť. Práve preto bude musieť pracovná skupina pod vedením ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka predložiť súhrn dôležitých krokov, ktoré budú robené na ochranu verejných činiteľov a aj občanov.

Premiér tiež vyzval opozíciu, aby s nimi súperila myšlienkami. Na suverénnu zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri strany podľa neho nemôže byť sekera alebo výzvy na obesenie. „Ak chce presadzovať opozícia myšlienku zahraničnej politiky, ktorá je založená na skostnatelom prístupe k členstvu v EÚ, nech si to obhajuje. My hovoríme o suverénnej zahraničnej politike na štyri strany. Odmietame železnú oponu. Aká je na to odpoveď? Do basy, obesiť, zatvoriť, sekera,“ vyhlásil.

Hrozí ďalší atentát

Fico obvinil stranu Demokrati z toho, že je priamo napojená na muža, ktorý naňho 15. mája 2024 strieľal. „Krajina je, pokiaľ ide o nenávisť, ktorú počúvame zo strany opozície, v hroznom stave. Ako ja mám akceptovať, že sa postaví predstaviteľ politickej strany Demokrati, ktorá je priamo prepojená na atentátnika z roku 2024 a on povie, že sme parlamentné voľby vyhrali vďaka ruským spravodajským službám? To už musí skončiť. Tu si nemôže každý rozprávať čo chce bez mieri zodpovednosti,“ odkázal.

Podľa jeho slov sme milimeter od ďalšej tragédie, ktorej obeťou bude predstaviteľ vlády. Mali sa na tom zhodnúť bezpečnostné zložky na bezpečnostnej rade, ktorá zasadala na Úrade vlády SR vo štvrtok 15. mája o 9:00. Stalo sa tak na podnet predsedu vlády Roberta Fica. Ten pred niekoľkými dňami vyhlásil, že možno očakávať ďalší útok na verejného činiteľa. Priamo spomenul ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú a povedal, že okolo jej ministerstva chodia „všelijakí magori“.

Rokovania k nenávistným prejavom sa zúčastnil napríklad generálny prokurátor Maroš Žilinka a podľa informácií Denníka N bolo vidieť aj šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu, viceprezidenta Policajného zboru Romana Gaťáru či štátneho tajomníka ministerstva vnútra Patrika Krauspeho. Na mieste sa však neukázal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý je na služobnej ceste v zahraničí.

Vyjadrenie zástupcov strany Smer-SD

Pred stretnutím vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák, že môžu odznieť „zistenia, ktoré je dôležité komunikovať a prípadne k nim urobiť adekvátne opatrenia“.

Po skončení bezpečnostnej rady o jej záveroch neinformoval predseda vlády, minister obrany či šéf vnútra alebo policajná prezidentka na tlačovej konferencii vystúpili len poslanci za Smer-SD Tibor Gašpar a Richard Glück a vedúci úradu vlády Juraj Gedra.

Gašpar vyhlásil, že podľa bezpečnostných zložiek sa počet nenávistných prejavov za posledný rok zvýšil o 239 %. Tie majú byť namierené najmä proti Robertovi Ficovi a politikom Smeru-SD, ale tiež niektorým predstaviteľom opozície. Gašpar spomína aj Denník N, ktorý podľa jeho slov každý deň venuje tri komentáre alebo karikatúry premiérovi Ficovi.

Na tlačovke spomenul aj aktivistu, ktorý má šíriť nenávistné prejavy voči predsedovi vlády, ukázal fotografie tejto osoby s predstaviteľmi opozičných Demokratov a PS. Polícii odporúča, aby vykonala domovú prehliadku a zistila, či tento muž nemá „plány na prípadný ďalší útok na premiéra“.

Gašpar tiež tvrdil, že aktivista mal v pláne prísť na protest do Handlovej, kde strana Smer-SD usporadúva spomienkové stretnutie k ročnému výročiu atentátu na Fica. Odkiaľ má túto informáciu však neuviedol.