Na tlačovku opozície dorazil Taraba: Toto sú výplody fantázie, tvrdí o údajnej „tajnej dohode“ s Maďarskom

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) tvrdí, že Tomáš Taraba plánuje veľkú časť Vodného diela Gabčíkov odovzdať do rúk Viktora Orbána.

„Buď je minister životného prostredia úplne neschopný, alebo v horšom prípade to robí účelovo a za jeho ústretový prístup sa mu Maďarsko odvďačí,“ tvrdila. Na tlačovku prišiel aj samotný minister Taraba, ktorý stál obďaleč so založenými rukami, informuje ta3.

Opozičné strany avizujú zvolanie mimoriadneho výboru k téme Vodného diela Gabčíkovo.

Minister podľa Stohlovej rokuje o urovnaní sporov po rozsudku v prípade Gabčíkova – Nagymaros mimo svojich kompetencií. „Nemáme akékoľvek informácie o pozícii, ktorú v rokovaniach s Maďarskom obhajuje. Z uniknutých informácií a jeho verejných vyhlásení však vyplýva, že neobhajuje záujmy Slovenska,“ upozornila Stohlová.

Pôjde 50 % energie do Maďarska?

Taraba podľa nej tvrdí, že polovica vody v Dunaji patrí Maďarsku a tým pádom by mali dostať 50 % z vyrobenej energie. „Nie je to pravda a nevyplýva to ani z rozsudku. Je to ako vystrihnuté z orbánovského slovníka,“ tvrdí.

Podľa nej Taraba neháji naše záujmy. „Je neakceptovateľné, aby minister a zároveň aj vicepremiér takýmto spôsobom obhajoval záujem cudzieho štátu a nie vlastnej krajiny. Jediná cesta, ako môže vyvrátiť tieto podozrenia, je zverejniť podrobnosti dohody s Maďarskom a všetky plánované kroky. Dobrú príležitosť bude mať na výbore, ktorý k tejto veci ako opozícia zvolávame,“ oznámila.

Taraba po skončení tlačovej besedy prišiel k mikrofónom. „Zmluva z roku 1977 platí a jasne definuje, že každý zo štátov má nejakú povinnosť. Zároveň nás Medzinárodný súdny dvor vyzval k jednej základnej veci – aby sme implementovali rozsudok v intenciách, ako napríklad to rozsudok skonštatoval,“ uviedol.

Taraba tvrdí, že opozícia si vymyslela, že „nejakých 50 percent elektriky má ísť do Maďarska, to je úplný hoax. Nijakých 50 percent do Maďarska nejde.“

Žiadne tajné rokovania

„Tu sa nedá dohodnúť žiadna dohoda s Maďarskom, to je medzinárodná vládna dohoda, ktorá môže byť prijatá len v parlamente. Neviem, o akých utajovaných rokovaniach tu rozprávate, nič Taraba podpisovať nejde. Buď prejde dohoda v parlamente, kde by nielenže výbor, ale celé plénum rokovalo…Toto, čo tu narátali, sú len výplody fantázie,“ tvrdí.

Slovensko a Maďarsko sú takmer dohodnuté na ukončení niekoľkoročného sporu v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Následne bude potrebný súhlas vlád a zmena medzinárodnej zmluvy. V utorok to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že vo veľmi blízkej a dohľadnej budúcnosti predstúpia s dohodou pred verejnosť.

„Dohoda, ktorú pripravujeme, má veľký predpoklad na to, aby spôsobila, že Slovensko bude mať vzťahy s Maďarskom upratané, vyvážené, transparentné a Dunaj nás nebude rozdeľovať, ale spájať,“ povedal Taraba.

Dohodu podľa neho zatajovať nebudú.

Minister prirovnal dohodu k rozvodu manželov. Nebude výhodná ani pre jednu, ani pre druhú stranu, no bude podľa neho férová.