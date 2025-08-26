Na Slovensku pribudnú nové predajne. Populárna poľská značka ich otvorí aj v menších mestách, mieri do týchto lokalít

Na slovenskom trhu aktuálne pôsobí viacero úspešných poľských konceptov, medzi ktoré patrí aj podnikanie skupiny CCC, respektíve Modivo. Okrem rovnomennej značky prevádzkuje aj brandy ako HalfPrice, Eobuv.sk či najnovšie tiež sieť predajní WorldBox.
Práve WorldBox sa v uplynulom období začal rozširovať na slovenskom trhu. Predajne má aktuálne otvorené v Bratislave a Liptovskom Mikuláši, no už teraz je zrejmé, že pri týchto lokalitách sa nezastaví. Skupina CCC cez Worldbox cieli na mladšiu generáciu zákazníkov, ponúka „streetwearovejší“ a mestský štýl so zreteľom na aktuálne trendy. V jeho portfóliu nechýbajú značky ako Vans, Nike, Adidas či New Balance.
Ako upozornil portál Aktuality.sk, sieť predajní by sa už čoskoro mohla rozšíriť, pričom WorldBox sa nebude sústrediť iba na najväčšie tuzemská mestá a nákupné centrá. Vyplýva to aj z pracovných ponúk, ktoré spoločnosť zverejnila na pracovnom portáli Profesia.sk.
Rozširovať sa bude aj na východe
Už dlhší čas je známe, že okrem hlavného mesta a Liptova zavíta WorldBox aj na Zemplín. V Michalovciach by mal otvoriť v obchodnej zóne S1 Center, pričom jeho susedom bude ďalší nový reťazec Woolworth. Konkrétnejšie sme o tom informovali v tomto článku.
Podľa zverejnených ponúk by sa novej pobočky ambiciózneho poľského predajcu mohli dočkať tiež na Spiši. Prevádzkovateľ Modivo Slovakia už hľadá v Spišskej Novej Vsi vedúceho predajne a ponúka mu plat 1 400 eur mesačne. Ako sa zdá, toto mesto sa v posledných rokoch stalo atraktívnou lokalitou pre viacerých nových obchodníkov. Dve predajne tu má holandský Action, namierené doň má tiež spomínaný nemecký diskont Woolworth.
Okrem toho WorldBox mieri aj do Rimavskej Soboty, Lučenca a Piešťan. Podobne, ako pri Spišskej Novej Vsi, aj tu je stále nábor nových pracovníkov otvorený. Kým pri stredoslovenských lokalitách spoločnosť neuvádza konkrétne umiestnenie nových prevádzok, v Piešťanoch by sa tak malo stať v retail parku Fidurock.
