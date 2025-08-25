V týchto predajniach si už Slováci nenakúpia, niektoré zatvorili nečakane. Náročným časom čelia mnohé značky

Uplynulé mesiace neboli náročné iba pre priemyselný sektor a rôznych výrobcov. Narastajúce náklady na prevádzku a pracovnú silu, ale tiež lacná konkurencia z Ázie a potreba optimalizácie obchodnej siete. To všetko aktuálne ovplyvňuje mnohé odvetvia, čo sme priamo či nepriamo pocítili aj na Slovensku.
Ešte v máji sme vás informovali o tom, že od začiatku roka na Slovensku skončilo viac ako 10 významných firiem. Výsledkom bolo, že mnohí Slováci ostali bez práce a problém to je najmä v regiónoch, kde sa zamestnanie hľadá iba veľmi ťažko.
Zatváranie prevádzok postihlo aj podnikateľov v maloobchodnej sfére, pričom v mnohých prípadoch išlo o dlhoročných, tradičných a etablovaných hráčov. My vám v tomto článku prinášame prehľad predajní, ktoré svoje brány v uplynulých mesiacoch definitívne zatvorili. Kým v niektorých reťazcoch išlo takpovediac iba o lokálne škrty (napríklad vplyvom zefektívňovania obchodného portfólia, pozn. red.), iní obchodníci to na Slovensku zabalili úplne.
Skončili aj známe siete
V súčasnosti môžeme konštatovať, že slovenský maloobchodný trh je v porovnaní s našimi susedmi vo viacerých aspektoch špecifický. Zároveň, správanie spotrebiteľov sa mení a spolu s ním sa menia aj plány samotných podnikateľov.
Ešte začiatkom roka sme vás informovali o tom, že v našich končinách to vlani zabalila známa kozmetická značka The Body Shop. Teda, minimálne čo sa kamenných pobočiek týka. Svoju prevádzku mal populárny predajca v bratislavskom Auparku, no po veľkých výpredajoch ju napokon zatvoril, aj keď jeho e-shop ostal funkčný. Podobný scenár nastal aj u našich susedov v Poľsku.
Počas marca sme vám zároveň priniesli správy o tom, že v nákupnom centre Central skončila pekáreň Anker. Rakúska sieť mala na Slovensku ambiciózne plány, ktoré však napokon tvrdo narazili. V máji sa následne objavili informácie, že svoje slovenské pôsobenie sa Rakúšania rozhodli zabaliť úplne. Po OC Central zatvorili pekárne aj v Auparku, Avione a vo Westend Gate. Logo Anker sa tak mimo hlavného mesta nikdy nedostalo.
Mimoriadne náročné časy prežívajú aj viaceré módne značky s dlhoročnou európskou tradíciou. Medzi také patrila aj spoločnosť Gerry Weber. Informácie o problémoch materskej firmy rezonovali médiami v uplynulých rokoch viackrát, prvý raz sa však dotkli aj Slovenska. Dcérska firma Gerry Weber SK s. r. o. sa obrátila na súdy so žiadosťou o vyhlásenie konkurzu, ten sa do reality premietol pár dní po začatí konkurzného konania.
Výsledkom bolo zatvorenie predajní v shoppingoch Eurovea a Central, internetový obchod nefungoval už dlhé týždne predtým. Ako vyplýva z Registra úpadcov (RÚ), známe sú už aj dlhy, ktoré po sebe mala dcérska firma zanechať. Tie napokon atakujú hranicu 100 miliónov eur. Medzi veriteľmi sú poisťovne, Finančná správa SR, bývalí zamestnanci, ale tiež napríklad upratovacia firma. Viac o definitívnom konci značky Gerry Weber sme napísali v tomto článku.
Kontroverzný koniec známeho elektra
Veľkou témou v oblasti významných domácich obchodných sietí bol aj koniec Okay elektra. Známy predajca u nás pôsobil dlhé roky a svoje pobočky prevádzkoval naprieč celou krajinou.
Všetko sa začalo správami, podľa ktorých rozšírená sieť obchodov čelí finančným problémom. Následne internet negatívne zaujala kontroverzná marketingová kampaň, pričom v decembri minulého roka Okay definitívne ohlásil zatvorenie všetkých tuzemských predajní s tým, že pokračovať bude na svojom e-shope. Už v marci však tento internetový obchod nefungoval a postupným zatvorením kamenných predajní definitívne padla celá značka.
Z veľkej siete ostala jediná predajňa
Pomerne stabilnú a rozsiahlu základňu má na Slovensku aj herná komunita. Tá v istom období dokázala vytvoriť zo značky PGS (predtým ProGamingShop) veľmi silný reťazec s pobočkami vo viacerých slovenských mestách. Ako sme vás informovali počas mája, z kedysi viac ako dvoch desiatok predajní dnes ostala už iba jediná v hlavnom meste.
Podľa dostupných správ malo pritom PGS v roku 2023 ešte 22 otvorených kamenných predajní. Tie mohli herní nadšenci nájsť naprieč celou krajinou od Bratislavy cez Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Poprad, Spišskú Novú Ves až po Košice.
„Vzhľadom na globálne trendy a meniace sa nákupné správanie zákazníkov, ako aj na dlhodobý nepriaznivý vývoj finančnej situácie spoločnosti, sme sa rozhodli postupne optimalizovať prevádzku kamenných predajní PGS na Slovensku a sústrediť sa najmä na podporu predaja cez internetový obchod,“ vysvetlila dôvody optimalizácie pre Forbes Katarína Štefánková, marketing director spoločnosti WESTech.
Akýmsi zlomom bola pre herný priemysel pandémia covidu, ktorá veľkú časť biznisu presunula do online prostredia a ľudí v kamenných predajniach bolo menej. Tento trend panuje dodnes a PGS ponúka zákazníkom priamu interakciu iba vo svojej vlajkovej lodi v shoppingu Nivy.
Potichu redukovali portfólio aj ďalší
Nebolo to tak dávno, ako slovenský internet obleteli informácie o tichom zatváraní predajní doslova ikonickej značky. Spoločnosť Baťa, ktorej odkaz nadväzuje na silnú obuvnícku a podnikateľskú rodinu, mala ešte v roku 2022 17 kamenných obchodov.
V súčasnosti ich je už iba osem. Konkrétne ich zákazníci nájdu dvakrát v Bratislave a Poprade, po jednej predajni majú Nitra, Trenčín, Prešov a Košice. Od postcovidového obdobia svoje brány zatvorili prevádzky v mestách ako Banská Bystrica, Trnava, Žilina či Ružomberok.
Čo je však horšie, prevádzkujúca firma nevykázala zisk od roku 2013 a dôvodov má byť hneď niekoľko – rastúca sila e-commerce sektora, široká konkurencia na poli kamenných predajní či samotná ponuka sortimentu, ktorá si v dnešnej dobe nedokáže nájsť stabilnú a rozsiahlejšiu klientelu.
Ako sa nedávno portálu interez podarilo zistiť, podobná situácia je badateľná aj pri reťazci z beauty a kozmetického segmentu. Reč je konkrétne o francúzskej sieti Marionnaud, ktorú u nás prevádzkuje eseročka MIDIO spol. Pod ňou aktuálne pôsobí osem pobočiek – tie sa nachádzajú prevažne v krajských mestách – v Bratislave (shoppingy Aupark, Central), v Žiline (Aupark, Dubeň), v Nitre (OC Centro), v Prešove (Eperia shopping) a v Košiciach (Aupark). Výnimku predstavuje iba mesto Piešťany.
Je však zrejmé, že toto portfólio bolo v uplynulých rokoch o niečo väčšie a Marionnaud sa ho z rôznych dôvodov rozhodol zredukovať. Ako sa nám podarilo zistiť, značka pôsobila napríklad tiež v Banskej Bystrici a svoju hustejšiu sieť mala v hlavnom meste či v Košiciach. Z dostupných zdrojov vyplýva, že svoje brány zatvorili prevádzky v nákupných centrách Europa SC, Optima, Cassovia či Eurovea. Zákazníci už najnovšie nemôžu počítať ani s pobočkou v bratislavskom Avione.
Viac o spoločnosti Marionnaud a jej slovenskom pôsobení sme napísali v tomto článku.
Silná konkurencia
Nemalé ambície mal na slovenskom trhu aj poľský reťazec Galaxy Home. Ten mal konkurovať predajcom zmiešaného tovaru ako Action či Pepco, no jeho vlajková loď v Bratislave skončila už po pár mesiacoch. Podľa informácií, ktoré sme vám exkluzívne priniesli ešte počas februára, mala podobný osud aj predajňa v Spišskej Novej Vsi.
Z pôvodných piatich prevádzok aktuálne fungujú tri – v Poprade, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Kým niekdajší vedúci bratislavskej predajne nám hovoril o slabej návštevnosti a vylúčil ďalšiu expanziu, konateľ zvyšných pobočiek avizoval, že v hre je aj rozširovanie. Aká je situácia, sme pred časom zisťovali priamo u vedenia Galaxy Home, stanovisko sme však nedostali.
Po dlhých rokoch na známej bratislavskej adrese skončí aj populárny britský predajca Sports Direct. Opäť ide o správy, ktoré vám exkluzívne priniesol ako prvý portál interez. Spoločnosť už niekoľko týždňov zákazníkov láka na veľké výpredaje a likvidáciu skladu. Dôvodom je, že v nákupnom centre Avion vo svojej veľkometrážnej predajni končí. Zatvoriť by podľa našich informácií mal do októbra tohto roka.
Ťažko povedať, čo stálo za takýmto rozhodnutím, nakoľko Sports Direct iba nedávno otvoril novú prevádzku v Žiline. To naznačuje, že na slovenskom trhu rozhodne nekončí a nie je vylúčené, že tu bude investovať aj naďalej. My sme sa na dôvody prekvapujúceho zatvárania v Bratislave pýtali nákupného centra, ale tiež samotnej spoločnosti. Ani jedna strana nám stanovisko nedodala.
