Na palube malo byť 49 ľudí: Po havárii lietadla v Rusku nenašli nikoho živého, pátranie pokračuje

Záchranári doposiaľ nenašli žiadnych preživších na mieste štvrtkovej havárie dopravného lietadla v Amurskej oblasti na ruskom Ďalekom východe. Na palube stroja sa pravdepodobne nachádzalo 49 ľudí. Informovali o tom ruské agentúry TASS a Interfax s odvolaním sa na ministerstvo pre mimoriadne situácie, píše TASR.

„Pozemná záchranná jednotka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie prehliada miesto nehody a vykonáva pátracie operácie. Podľa aktuálnych informácií nie sú žiadni preživší,“ uviedla agentúra TASS. Zložky prišli na miesto až po niekoľkých hodinách od objavenia lietadla typu An-24, ktoré prevádzkovala spoločnosť Angara.

Dôvodom bol ťažko dostupný lesnatý terén. Trosky stroja objavil pátrací vrtuľník približne 16 kilometrov od mesta Tynda na východe krajiny, ktoré malo byť aj cieľovou destináciou spoja.

BREAKINGNEWS: Russian An-24 Aircraft Crashes Near Tynda, All 49 Feared Dead.

The wreckage of a Russian An-24 plane, carrying 49 people, has been discovered approximately 15 km from the city of Tynda in the Amur region.

Authorities fear there are no survivors. pic.twitter.com/8JG2x1VdFS

— CommunitY13⑤➐ (@Community1357) July 24, 2025