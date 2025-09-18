Na obrazovkách ich diváci sledujú už 15 rokov. Najdlhšie pôsobiaca slovenská reklamná dvojica sa spája so známym reťazcom

Reklamné spoty sú pravidelnou súčasťou programu každej väčšej televíznej stanice. Jednotlivé spoločnosti často obmieňajú hlavných protagonistov, kulisy či tematiku, no predsa sa v marketingovom mori nájdu aj takzvané stálice. Medzi ne patrí dvojica Jevgenij Libezňuk a Peter Mattes, ktorých diváci poznajú skôr ako „baču a honelníka“.
Sympatické a vtipné duo sa pred kamery spoločne prvý raz postavilo počas veľkonočnej kampane v roku 2010. Objednávateľom bol tradičný reťazec Coop Jednota. Tieto, dnes už ikonické postavy, vtedy zrejme ani netušili, že na obrazovkách budú bok po boku aj v roku 2025.
V súčasnosti platí, že uvedený reklamný koncept je najdlhšie pôsobiacou kampaňou na Slovensku. Ako zároveň kompetentní nedávno avizovali, nestratil by sa ani vo svetovej konkurencii. Ak by ste vo svete hľadali reklamy, ktoré diváci sledujú dlhšie, bohato by vám stačili prsty jednej ruky.
Reprezentujú hodnoty reťazca
Coop Jednota sa slovenským spotrebiteľom bezpochyby spája predovšetkým s tradíciami a so slovenskými potravinami. Práve na to majú odkazovať aj reklamy populárnej dvojice, ktoré oslávili už 15 rokov v slovenskom televíznom priestore.
„Koncept rozvíjame už 15 rokov, pretože odkazuje na samotné DNA značky. COOP Jednota nie je sieť, ktorá by sa len tvárila slovensky. Sme dlhodobo súčasťou života našich regiónov a tvoríme trvalé hodnoty prostredníctvom 25 spotrebných družstiev po celom Slovensku,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.
Prvýkrát sa postava baču v reklame COOP Jednota objavila v roku 2008, vtedy agentúra JANDL, ktorá tvorí reklamy pre COOP Jednotu, ešte nezamýšľala nad tým, že by išlo o koncept na pokračovanie. Ukázalo sa však, že práve tematika salaša chytila zákazníkov za srdce.
To, čo podľa zástupcov reťazca robí reklamnú dvojicu zo salaša výnimočnou, nie sú len vtipné skeče založené na slovnej hračke či ľudové prostredie. Sú to ľudskosť, vždy nečakaná zápletka a vzájomná dynamika, ktorá pripomína vzťah otca so synom alebo učiteľa so žiakom. Diváci v nich nachádzajú archetypy – múdreho gazdu a nešikovného, ale zato veľmi dobrosrdečného pomocníka, a preto ich majú radi.
