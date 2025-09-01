Na novú vlnu covidu nie sme pripravení: Slovensko nemá vakcíny na nový variant, rezort zdravotníctva problém ignoruje

Nedostatok vakcín a narastajúci tlak na odborníkov v zdravotníctve vyvolal vlnu občianskej angažovanosti. Petíciu s názvom „Za zdravie si platíme, nerozhodujte za nás“ podpísalo prvých 550 ľudí. Ide o podporu iniciatívy Lekári nahlas, ktorá reaguje na aktuálne dianie v oblasti zdravotnej politiky a na útoky voči vedeckým a zdravotníckym autoritám.
Signatári petície odsudzujú vyjadrenia vládnych predstaviteľov, konkrétne splnomocnenca vlády Petra Kotlára a europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktoré vnímajú ako priame zneváženie odbornosti. V čase šírenia nového variantu koronavírusu žiadajú prijatie konkrétnych opatrení.
„V čase, keď sa šíri nový variant koronavírusu, a potrebujeme sa chrániť, Slovensko doteraz stále nezaobstaralo vakcíny pre ľudí, ktorí sa chcú a potrebujú chrániť. To je obzvlášť nebezpečné pre zraniteľné skupiny, ako sú onkologickí pacienti, diabetici či starší ľudia. Žiadame a vyzývame predstaviteľov štátu, aby nehazardovali s našim zdravím,“ upozorňujú autori výzvy.
Nové vakcíny vôbec nemáme
Petícia vyjadruje nesúhlas s tým, aby o zdraví verejnosti rozhodovali osoby bez patričnej odbornej kvalifikácie. Upozorňuje, že občania financujú zdravotný systém zo svojich daní a majú právo na dostupnú a odbornú starostlivosť. Analýza Inštitútu zdravotnej politiky zároveň poukazuje na alarmujúci nedostatok personálu – v nemocniciach a ambulanciách chýba viac ako 5 500 lekárov.
Podľa autorov petície sú útoky na zdravotníkov vážnym zásahom do práv pacientov a môžu viesť k destabilizácii celého systému zdravotnej starostlivosti i národného hospodárstva. „O zdravie sa nežobre. Zdravie je základná ľudská hodnota,“ zdôrazňujú.
Ministerstvo problémy ignoruje
Signatári žiadajú jednoznačné kroky a žiadne výhovorky, žiadne ignorovanie problému. Požadujú rovnakú ochranu, akú majú občania iných krajín Európskej únie. Česká republika napríklad sprístupnila vakcíny od 1. septembra, zatiaľ čo Slovensko ich stále neobstaralo. V tejto situácii sa občania Slovenskej republiky ocitajú v nevýhodnejšej pozícii, čo zvyšuje riziko pred nadchádzajúcou sezónou respiračných ochorení.
Kľúčové požiadavky petície zahŕňajú zastavenie verejných útokov na zdravotníkov a vedcov, ochranu verejného financovania vedy a zdravotníctva, rešpektovanie odbornosti v rozhodovaní o zdravotnej politike a uznanie zdravia ako základného ľudského práva. Autori petície vyzývajú ľudí, aby sa aktívne zapojili, a apelujú na vládu, že ide o otázku života a smrti. Každý podpis môže podľa nich niekoho zachrániť.
Ide o porušovanie práv občanov
Signatári zároveň upozorňujú na porušovanie základných práv občanov. Právo na ochranu zdravia podľa nich nie je zabezpečené v rovnakej miere ako v ostatných členských štátoch Európskej únie. Nedostupnosť preventívnych prostriedkov zároveň obmedzuje právo na informovaný výber a rovnocenné zaobchádzanie s občanmi, ktorí majú záujem chrániť sa pred infekčnými ochoreniami.
K situácii sa už verejne vyjadrili všetky významné lekárske organizácie na Slovensku, predstavitelia vedy aj zdravotnícki odborníci. Zhodne varujú, že súčasný prístup predstavuje riziko pre zdravie a životy pacientov. Autori petície preto adresujú štátu výzvu na zabezpečenie rovnakého prístupu k ochrane zdravia, aký majú občania ostatných krajín Európskej únie.
