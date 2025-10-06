Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky: Cesta je uzavretá, došlo k zrážke osobného auta s nákladným vozidlom

V pondelok popoludní došlo pri obci Merník v okrese Vranov nad Topľou k zrážke osobného auta s nákladným vozidlom. Cesta III/3619 je momentálne obojsmerne uzavretá. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Okolnosti vyšetrujú
Polícia vykonáva potrebné úkony v súvislosti s dokumentovaním udalosti. „Štyridsaťročný vodič osobného auta sa nemohol podrobiť dychovej skúške z dôvodu zranení, previezli ho do nemocnice. Päťdesiatdvaročný vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ dodala polícia s tým, že presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.
Odporúčané články
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku