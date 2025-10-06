Vážna hromadná nehoda na Kysuciach: Úsek je neprejazdný, na mieste zasahujú záchranné zložky

Na ceste I/11 v Krásne nad Kysucou v mestskej časti Blažkov došlo v pondelok poobede k dopravnej nehode kamióna a dvoch osobných motorových vozidiel, z miesta hlásia zranenie. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Zelená vlna STVR upozornila na sociálnej sieti, že úsek je v oboch smeroch momentálne neprejazdný. „Obchádzka pre osobné autá vedie cez Krásno nad Kysucou a časť Blažkov. Nákladné vozidlá musia obchádzať cez Zborov nad Bystricou alebo Čadcu,“ podotkla.
Pri nehode zasahujú desiati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čadci a Žiline so štyrmi kusmi techniky.
Správu aktualizujeme.
