Lovestream prichádza s ďalším obrovským menom: Do Bratislavy príde legenda, ktorú poznajú všetky generácie

Foto Lovestream rok 2023: TASR/Pavol Zachar

Nina Malovcová
Lovestream prekvapil fanúšikov ďalším veľkým menom.

Organizátori festivalu Lovestream vytiahli pre rok 2026 ďalšie silné eso. K už oznámeným menám pribúda svetová hviezda elektronickej hudby, francúzsky DJ a producent David Guetta, ktorý vystúpi na budúcoročnom ročníku v Bratislave.

Podľa informácií zverejnených festivalom sa Lovestream uskutoční na Starom letisku vo Vajnoroch v termíne od 7. do 9. augusta 2026. Organizátori zároveň vysvetlili, že napriek už rozbehnutým bookingom pristúpili k zmene termínu, aby sa vyhli stretu dátumov s festivalom Grape. Cieľom je, aby si fanúšikovia nemuseli vyberať medzi dvoma veľkými podujatiami. Už zakúpené lístky zostávajú v platnosti.

Lovestream dlhodobo láka svetové hviezdy

Festival sa v posledných rokoch zaradil medzi najvýraznejšie hudobné podujatia v regióne. Na Slovensko priniesol mená ako Imagine Dragons, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic, Macklemore, Red Hot Chili Peppers či Martin Garrix. Oznámenie mena David Guetta potvrdzuje, že organizátori chcú v nastavenom trende pokračovať aj v roku 2026.

Robbie Williams bol potvrdený už skôr

Ešte pred oznámením nového mena festival predstavil aj prvého headlinera. Je ním spevák Robbie Williams, ktorý vystúpi v sobotu 8. augusta 2026. Organizátori o ňom uviedli, že ide o jedného z najúspešnejších hudobných umelcov na svete so šiestimi albumami v rebríčku 100 najpredávanejších albumov v britskej histórii, s 90 miliónmi predaných albumov po celom svete, s 15 albumami na 1. mieste v Spojenom kráľovstve a s rekordnými 18 oceneniami BRIT Awards.

Do konca februára je možné zakúpiť si lístok na nedeľu za špeciálnu cenu 79 EUR. Organizátori zároveň pripravili ponuku pre zaľúbených. Počas 13. 2. a 14. 2. je dostupný nedeľný „Valentín LOVE ticket“ pre dve osoby za zvýhodnenú cenu 139 EUR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac