Lovestream prichádza s ďalším obrovským menom: Do Bratislavy príde legenda, ktorú poznajú všetky generácie

Organizátori festivalu Lovestream vytiahli pre rok 2026 ďalšie silné eso. K už oznámeným menám pribúda svetová hviezda elektronickej hudby, francúzsky DJ a producent David Guetta, ktorý vystúpi na budúcoročnom ročníku v Bratislave.
Podľa informácií zverejnených festivalom sa Lovestream uskutoční na Starom letisku vo Vajnoroch v termíne od 7. do 9. augusta 2026. Organizátori zároveň vysvetlili, že napriek už rozbehnutým bookingom pristúpili k zmene termínu, aby sa vyhli stretu dátumov s festivalom Grape. Cieľom je, aby si fanúšikovia nemuseli vyberať medzi dvoma veľkými podujatiami. Už zakúpené lístky zostávajú v platnosti.
Lovestream dlhodobo láka svetové hviezdy
Festival sa v posledných rokoch zaradil medzi najvýraznejšie hudobné podujatia v regióne. Na Slovensko priniesol mená ako Imagine Dragons, 50 Cent, Post Malone, OneRepublic, Macklemore, Red Hot Chili Peppers či Martin Garrix. Oznámenie mena David Guetta potvrdzuje, že organizátori chcú v nastavenom trende pokračovať aj v roku 2026.
Robbie Williams bol potvrdený už skôr
Ešte pred oznámením nového mena festival predstavil aj prvého headlinera. Je ním spevák Robbie Williams, ktorý vystúpi v sobotu 8. augusta 2026. Organizátori o ňom uviedli, že ide o jedného z najúspešnejších hudobných umelcov na svete so šiestimi albumami v rebríčku 100 najpredávanejších albumov v britskej histórii, s 90 miliónmi predaných albumov po celom svete, s 15 albumami na 1. mieste v Spojenom kráľovstve a s rekordnými 18 oceneniami BRIT Awards.
Do konca februára je možné zakúpiť si lístok na nedeľu za špeciálnu cenu 79 EUR. Organizátori zároveň pripravili ponuku pre zaľúbených. Počas 13. 2. a 14. 2. je dostupný nedeľný „Valentín LOVE ticket“ pre dve osoby za zvýhodnenú cenu 139 EUR.
