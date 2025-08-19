Tatry odhalili svoj ďalší poklad: Horolezec objavil nový 116-metrový vodopád, nachádza sa na tomto mieste

Vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách objavili nový 116-metrový vodopád. Doteraz nebol evidovaný v žiadnej mape ani odbornej literatúre. V poradí stý tatranský vodopád sa nachádza v nadmorskej výške 1 939 metrov v horolezeckom teréne.
Za jeho objavom je inštruktor horolezectva Martin Murár, ktorý ho predstavil dnes počas tlačovej konferencie na Hrebienku v Tatrách. Pomenoval ho ako Nižný a Vyšný strelecký vodopád.
Vodopád vyviera priamo zo zeme
Unikátnosť vodopádu spočíva v tom, že vyteká priamo zo zeme ako prameň, pričom nad ním neexistuje žiadny povrchový tok. Je rozdelený na Nižný Strelecký vodopád s výškou 38 metrov a Vyšný Strelecký vodopád s výškou 78 metrov. „Ide o celoročný vodopád, to znamená, že nevysychá, prietok je tam celý rok a je rozdelený jednou krátkou kaskádou,“ opísal Murár.
Názov podľa jeho slov odkazuje na lokalitu a prerušenie pádu vody jednou výraznou kaskádou.Hoci skúsený inštruktor horolezectva a skialpinista vodopád objavil pred šiestimi rokmi, verejnosti ho predstavil až teraz. Cieľom bolo ešte predtým vytvoriť horolezeckú cestu.
„Vodopád sa stal dejiskom novej horolezeckej línie s názvom Žriedlo. Cesta na vrchol Streleckej veže, ktorú som vytvoril spolu so skupinou horolezeckých nadšencov, má spolu dvanásť lanových dĺžok s obtiažnosťou IV. stupňa UIAA,“ uviedol. Zaujímavosťou podľa neho je, že v ôsmej dĺžke sa lezec môže napiť priamo z prameňa vodopádu, voda je mimoriadne čistá.
Vodopád je už oficiálne zaevidovaný
Odborník na tatranské vodopády Milan Lučanský, ktorý vedie ich evidenciu, potvrdil, že ide o stý evidovaný vodopád Vysokých Tatier. Výšku vodopádu tam merali opakovanie, patrí medzi tie väčšie.Ideálnym východiskovým bodom pre túru k vodopádu je Hrebienok, kde sa nachádza aj horská ubytovňa.
Turisti sa však k nemu nedostanú, iba horolezci. „Túra cez vodopád je túra, ktorá má najťažšie úseky v štvrtom stupni medzinárodnej klasifikácie, a tomu musia zodpovedať aj schopnosti a skúsenosti lezca,“ objasnil Murár. Samotná túra na vrchol trvá podľa neho zhruba päť hodín, zostup dole asi 2,5 hodiny.
Projekt Malý horolezecký manifest Ta33
Spomínaná nová línia Žriedlo je 22. cestou projektu Malý horolezecký manifest Ta33, ktorého cieľom je bezplatné sprístupňovanie tatranského horolezectva širokej komunite lezcov. Jej realizáciu finančne podporila ubytovňa na Hrebienku a horské stredisko Vysoké Tatry.
Samotný projekt sa začal v roku 2014 cestou Jubilejná na Velický zub pri príležitosti 15. výročia horolezeckej školy Muraria. Spolu s cestou Žriedlo tím otvára aj päť ďalších nových horolezeckých ciest.
