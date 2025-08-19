Tatry odhalili svoj ďalší poklad: Horolezec objavil nový 116-metrový vodopád, nachádza sa na tomto mieste

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
SITA
Doteraz nebol evidovaný v žiadnej mape ani odbornej literatúre.

Vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách objavili nový 116-metrový vodopád. Doteraz nebol evidovaný v žiadnej mape ani odbornej literatúre. V poradí stý tatranský vodopád sa nachádza v nadmorskej výške 1 939 metrov v horolezeckom teréne.

Za jeho objavom je inštruktor horolezectva Martin Murár, ktorý ho predstavil dnes počas tlačovej konferencie na Hrebienku v Tatrách. Pomenoval ho ako Nižný a Vyšný strelecký vodopád.

Vodopád vyviera priamo zo zeme

Unikátnosť vodopádu spočíva v tom, že vyteká priamo zo zeme ako prameň, pričom nad ním neexistuje žiadny povrchový tok. Je rozdelený na Nižný Strelecký vodopád s výškou 38 metrov a Vyšný Strelecký vodopád s výškou 78 metrov. „Ide o celoročný vodopád, to znamená, že nevysychá, prietok je tam celý rok a je rozdelený jednou krátkou kaskádou,“ opísal Murár.

Názov podľa jeho slov odkazuje na lokalitu a prerušenie pádu vody jednou výraznou kaskádou.Hoci skúsený inštruktor horolezectva a skialpinista vodopád objavil pred šiestimi rokmi, verejnosti ho predstavil až teraz. Cieľom bolo ešte predtým vytvoriť horolezeckú cestu.

„Vodopád sa stal dejiskom novej horolezeckej línie s názvom Žriedlo. Cesta na vrchol Streleckej veže, ktorú som vytvoril spolu so skupinou horolezeckých nadšencov, má spolu dvanásť lanových dĺžok s obtiažnosťou IV. stupňa UIAA,“ uviedol. Zaujímavosťou podľa neho je, že v ôsmej dĺžke sa lezec môže napiť priamo z prameňa vodopádu, voda je mimoriadne čistá.

Vodopád je už oficiálne zaevidovaný

Odborník na tatranské vodopády Milan Lučanský, ktorý vedie ich evidenciu, potvrdil, že ide o stý evidovaný vodopád Vysokých Tatier. Výšku vodopádu tam merali opakovanie, patrí medzi tie väčšie.Ideálnym východiskovým bodom pre túru k vodopádu je Hrebienok, kde sa nachádza aj horská ubytovňa.

Turisti sa však k nemu nedostanú, iba horolezci. „Túra cez vodopád je túra, ktorá má najťažšie úseky v štvrtom stupni medzinárodnej klasifikácie, a tomu musia zodpovedať aj schopnosti a skúsenosti lezca,“ objasnil Murár. Samotná túra na vrchol trvá podľa neho zhruba päť hodín, zostup dole asi 2,5 hodiny.

Projekt Malý horolezecký manifest Ta33

Spomínaná nová línia Žriedlo je 22. cestou projektu Malý horolezecký manifest Ta33, ktorého cieľom je bezplatné sprístupňovanie tatranského horolezectva širokej komunite lezcov. Jej realizáciu finančne podporila ubytovňa na Hrebienku a horské stredisko Vysoké Tatry.

Samotný projekt sa začal v roku 2014 cestou Jubilejná na Velický zub pri príležitosti 15. výročia horolezeckej školy Muraria. Spolu s cestou Žriedlo tím otvára aj päť ďalších nových horolezeckých ciest.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Alojz Hlina organizuje beh k haciende v Sebechleboch: Chce upozorniť na ubytovanie, ktoré malo byť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac