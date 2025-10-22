Na Európu sa rúti silná víchrica, zasiahne aj Slovensko. Začne to už čoskoro, v tento deň bude situácia najhoršia

Do Európy smeruje veľmi silný vietor. Vplyvom tlakovej níže sa v priebehu štvrtka (23. 10.) môže v niektorých krajinách objaviť víchrica až orkán. Vietor zasiahne aj Slovensko, kde meteorológovia vydali výstrahy prvého a druhého stupňa.
Upozornil na to portál iMeteo, podľa ktorého má byť najvážnejšia situácia na západe Európy, kde vietor môže aj v nižších lokalitách presiahnuť rýchlost 100 km/h. Vietor tam začne silnieť už zajtra ráno, postupovať bude od Francúzska, cez Nemecko až do ďalších krajín v Európe.
Výstraha pre západné regióny
Výnimkou nebude ani Slovensko, kde v priebehu zajtrajška môžu nárazy vetra v nižších polohách prekročiť rýchlosť 75 km/h, čo predstavuje silu víchrice. V horách je pritom veľmi pravdepodobný výskyt orkánu. Najhoršia situácia sa očakáva vo štvrtok večer a v noci na piatok.
Slovenský hydrometeorologický úrad (SHMÚ) preto na štvrtok vydal výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Tie platia v okresoch na západe Slovenska. Na severe Slovenska sú vydané výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách, pričom v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách.
