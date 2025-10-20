Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov

Lars Mittank odchádzal na dovolenku s priateľmi ako zdravý človek, ktorý si chcel v Bulharsku užiť pár dní voľna a zábavy. Stalo sa ale niečo, čomu do dnešného dňa nikto nerozumie. Lars pred návratom domov vybehol z letiskovej haly a už ho viac nikto nevidel. Jeho prípad patrí medzi tie najznámejšie nevyriešené zmiznutia a vyvoláva mnoho otázok, na ktoré, zdá sa, nikto nemá odpovede.
Chcel si užiť dovolenku s kamarátmi
Lars Joachim Mittank sa narodil 9. februára 1986 v Berlíne. Život si užíval plnými dúškami a ako informuje All That Is Interesting, 30. júna 2014 sa rozhodol, že sa s partiou kamarátov vyberie na týždeň na dovolenku do Varny. So skupinkou, ktorú poznal ešte zo školy, trávil čas v letovisku Golden Sands na pobreží Čierneho mora.
Žiaľ, dovolenka sa nezaobišla celkom bez problémov. 5. júla sa Lars vybral do baru, kde sa pre názory na futbalové kluby dostal do potýčky so skupinkou štyroch neznámych ľudí. Pohádali sa na tom, či je lepší klub SV Werder Bremen alebo Bayern Mníchov. Lars odišiel z baru skôr ako jeho priatelia, tí ho údajne najbližšie videli až nasledujúce ráno.
Keď sa vrátil do rezortu, tvrdil, že ho niekto zbil. Každý z jeho priateľov však neskôr polícii povedal inú verziu o tom, čo sa udialo a v akom časovom slede. Podľa niektorých Larsových priateľov ho zbila skupina ľudí, s ktorými sa pohádal. Podľa ďalších zas skupina zaplatila iným ľuďom, aby Mittanka napadli, píše LADbible.
Niekto ho škaredo zbil
Podľa webu SWP Lars kamarátom tvrdil, že od skupinky Bulharov, alebo možno Rusov, dostal tvrdú ranu do oblasti ľavého ucha. 7. júla sa skupinka kamarátov mala vrátiť domov, Lars ale pociťoval silné bolesti ucha a zle počul, rozhodol sa teda pre istotu navštíviť lekára. Ten ho vyšetril a dospel k záveru, že Mittankovi po údere praskol ušný bubienok a má aj poranenú čeľusť. Zakázal mu preto nasadnúť do lietadla, kým sa jeho zdravotný stav dostatočne nezlepší. Zmena tlaku vzduchu by totiž mohla jeho poranenie zhoršiť.
Lars trval na tom, aby jeho kamaráti odleteli domov bez neho, aj keď sa najmenej jeden z nich ponúkol, že s ním ostane. Bola mu odporúčaná hospitalizácia a zákrok, no odmietol. Lekár mu tiež predpísal antibiotiká, ktoré mal užívať. Po vyšetreniach si Lars objednal taxík, ktorý ho odviezol do lacného hotela neďaleko letiska, kde si prenajal izbu. Čoskoro sa však začali diať mimoriadne znepokojivé veci. Mladík začal svojej mame posielať správy, z ktorých bola veľmi znepokojená. V správach, ale aj v telefonátoch jej tvrdil, že ho prenasledujú štyria muži. Svoju mamu Sandru tiež žiadal, aby dala zablokovať jeho platobnú kartu. Podľa webu Crime and Investigation veril, že si ju pri rezervácii hotelovej izby niekto skopíroval.
Lars sa tiež mamy pýtal na špecifické zložky antibiotík, ktoré mal užívať, no nikdy si ich ani len nevybral z lekárne. Podľa Sandriných slov bol čím ďalej tým viac paranoidný a vystrašený, ba dokonca prepadal panike. Mittank počas niektorých telefonátov šepkal a tvrdil, že hotel je zvláštny a že sa v Bulharsku necíti bezpečne. Bál sa, že mu chce niekto ublížiť alebo ho možno aj zabiť.
Nechcem tu zomrieť
Hotelové bezpečnostné kamery ho zachytili, ako sa nervózne prechádza po chodbe. Inokedy sa zas ukrýval vo výťahu, alebo vyzeral von z okna. O jednej v noci hotel opustil, no nie je známe, kam išiel. Neskôr sa vrátil a do rána bol jeho nepokoj natoľko intenzívny, že sa rozhodol odletieť domov napriek varovaniam lekárov. 8. júla kamery podľa The Mirror zachytila Larsa na letisku. Pred odletom ale musel navštíviť letiskového lekára, ktorý by mu odlet odobril. Ten neskôr popísal, že Mittank sa správal zvláštne a bol nervózny. Nepozdávali sa mu lieky, ktoré mu boli predpísané. Napriek tomu mu let domov povolil.
Podľa lekára sa Lars zrazu celý roztriasol, skríkol, že tu nechce zomrieť a musí sa odtiaľto dostať preč. Následne vyskočil a podľa popisu polície bezdôvodne vybehol preč. Na kamerových záznamoch je možné vidieť, ako bez svojej batožiny (na mieste nechal aj svoju peňaženku, pas a telefón) uteká cez letiskovú halu a následne von z budovy letiska. Niekoľko ľudí ho videlo, ako za parkoviskom preskočil plot a následne zmizol v lese. To bolo naposledy, kedy Larsa Mittanka niekto vôbec videl živého, píše Mel Magazine.
