Na cestách rozhodujú sekundy: Vodiči stále opakujú chybu, na ktorú sa dá ľahko doplatiť

foto: magnific.com

PR článok
Stačí krátke pozretie do mobilu a vodič stráca čas na reakciu.

Nepozornosť je čoraz väčším problémom. Prezradíme vám, čo pomáha predísť zbytočnej nehode.

Stačí pár sekúnd a bežná jazda sa môže zmeniť na nebezpečnú situáciu. Zatiaľ čo vodič skontroluje notifikáciu, posunie mapu na displeji alebo sa pozrie na spolujazdca, auto pokračuje ďalej.

Vodiči by preto mali sledovať zmeny v pravidlách cestnej premávky, keďže podľa najnovších správ pribudne čoskoro ďalšia povinnosť týkajúca sa výbavy vozidiel.

Nepozornosť za volantom nie je novým problémom, no v moderných autách je ešte silnejšia.

Kedysi išlo najmä o telefonovanie alebo ladenie rádia. Dnes vodiča môžu vyrušiť správy, navigácia, dotykové obrazovky, hudba, upozornenia z aplikácií aj pocit, že krátke skontrolovanie telefónu je v poriadku.

Práve ten však býva najzradnejší. Pri rýchlosti 90 kilometrov za hodinu prejde auto za dve sekundy približne 50 metrov. To je vzdialenosť, na ktorej sa môže vytvoriť kolóna, objaviť prekážka, brzdiť vozidlo vpredu alebo vstúpiť do cesty chodec.

Cesty sú bezpečnejšie, no ľudská reakcia má limit

Európska komisia uviedla, že v roku 2025 zomrelo na cestách v EÚ podľa predbežných údajov približne 19 400 ľudí. Oproti roku 2024 išlo o pokles o tri percentá.

Brusel však zároveň pripomenul, že tempo zlepšovania stále nestačí na splnenie cieľov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Aj keď sa dáta z európskych ciest postupne zlepšujú, každá chyba za volantom má naďalej vážne následky.

Moderné asistenčné systémy, lepšie brzdy či bezpečnejšie karosérie pomáhajú, ale nemajú vplyv na základný problém. Vodič musí včas vidieť, pochopiť a zareagovať.

Aj preto sa čoraz viac riešia technológie, ktoré majú ostatným účastníkom premávky dať jasnejšie varovanie.

Od júla 2026 sa má pri nových autách registrovaných v EÚ objaviť povinné adaptívne brzdové svetlo. Pri prudkom brzdení má vodičov vzadu upozorniť výraznejšie než bežné brzdové svetlá.

Takéto riešenia môžu pomôcť najmä pri hromadných nehodách, diaľničných zápchach alebo náhlom brzdení v hustej premávke.

Ak vodič za vami zbadá varovanie skôr, získa vzácne zlomky sekundy. Tie môžu rozhodnúť o tom, či bezpečne dobrzdí, alebo narazí do vozidla pred sebou.

Mobil je najviditeľnejší problém, nie jediný

Harvard Gazette informoval o štúdii, podľa ktorej sedem z desiatich amerických stredoškolákov priznalo, že počas šoférovania používajú telefón. Medzi najčastejšie dôvody patrila zábava, písanie správ a navigácia.

Hoci išlo o mladých vodičov v USA, problém sa objavuje po celom svete. Každá notifikácia môže vodiča rozptýliť a spôsobiť nehodu.

Riziko navyše neprináša iba mobil v ruke. Od šoférovania môže vodiča odlákať aj palubný displej, komplikované nastavenie klimatizácie, hlasná hádka, jedlo alebo únava.

Vodiči by si preto mali pred jazdou nastaviť telefón tak, aby ich nevyrušoval, navigáciu si zapnúť ešte pred odchodom a bezpečne zaistiť veci v aute, aby sa nerozsypali alebo nekotúľali pod sedadlami.

Najväčší rozdiel často neurobí jedno nové pravidlo, ale každodenná disciplína.

PR článok TNlive

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