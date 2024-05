Na cestách je nový druh semaforov, nahnevajú najmä nezodpovedných vodičov. Menia zaužívané zvyky, takto fungujú

V poslednom období sa k nám dostáva čoraz viac správ o zmenách v cestnej premávke v rámci rôznych európskych krajín. S novinkou prišli aj naši západní susedia z Českej republiky, ktorí do miest a obcí postupne aplikujú nový druh semaforov, ktorý by mal obmedziť nezodpovedných šoférov. Informuje o tom portál TopSpeed.sk.

So semaformi sa dnes stretávajú všetci motoristi prakticky v každom kúte našej krajiny. Ich základný účel musí poznať každý držiteľ vodičského oprávnenia, no do praxe sa postupne zavádzajú nové druhy, čoho dôkazom je napríklad aj Česká republika. Vodiči v Čechách sa už môžu stretnúť so semaforom, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách tým, že obmedzuje v jazde nezodpovedných vodičov.

Pre bližšie objasnenie si predstavte situáciu, že idete po prázdnej ceste, vedľa vozovky nie sú žiadni chodci, no vám z ničoho nič zelená na semafore preskočí na červenú. Nuž, ak sa vám to stane na niektorých miestach v Českej republike, zrejme ste išli rýchlo a prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Nové semafory totiž tento priestupok zaznamenajú a vodičovi úmyselne prerušia takúto jazdu červeným svetlom.

„Vo výsledku tak úsekom prejdete pomalšie, ako keby ste išli predpísanou rýchlosťou. Samosprávy chcú takýmto spôsobom vodičov odradiť od rýchlej jazdy a porušovania pravidiel cestnej premávky,“ konkretizoval TopSpeed.

Niektorí odborníci hovoria o tom, že takýto druh spomalenia je pre vodičov efektívnejší ako radar. Previnilec totiž pocíti následky svojho konania okamžite. Takéto semafory sa podľa dostupných informácií nachádzajú v obci Ořech neďaleko Prahy, ale aj v Bohumíne. Pochopiteľne, zariadenia sa stretli tiež s kritikou, podľa ktorej ide o zbytočné spomaľovanie premávky.