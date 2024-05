Nové radary na cestách: Zamerajú sa na viacero priestupkov, týmto budú špeciálne. Pozorní musia byť aj slovenskí vodiči

Dovolenka na Jadrane sa zdá byť každým rokom ešte drahšia. Najnovšie to bude určite platiť v prípade, ak si na ceste do Chorvátska nedáte pozor na nové radary, ktoré na nebezpečných úsekoch postupne osádza tamojšia polícia. O novinkách informuje portál TopSpeed.sk.

Aj napriek rozvoju leteckej dopravy je cesta na dovolenku do Chorvátska autom u Slovákov stále veľmi populárna a využíva ju množstvo našich krajanov. Kým doteraz boli poväčšine zvyknutí iba na radary merajúce rýchlosť, od tejto sezóny sa musia motoristi pripraviť na úplne iný kaliber. Tamojší úradníci začínajú s osádzaním takmer štyroch desiatok nových zariadení s pokročilejšími funkciami.

Okrem rýchlosti budú nové radary monitorovať dodržanie povinnosti v súvislosti so zapínaním bezpečnostných pásov a striehnu tiež na používanie mobilných zariadení za volantom. Dôležitým aspektom je aj to, že nové systémy budú schopné sledovať viacero jazdných pruhov zároveň. Čerešničkou na torte by malo byť to, že spomínané radary budú meniť svoju polohu a znalejším tak nepomôže ani starý trik, kedy spomalili a venovali sa jazde iba pred radarom.

„Novinka má na chorvátskych cestách pribúdať postupne počas tohto roka, pričom chorvátski úradníci avizujú, že sa s ňou stretnete najmä na miestach, kde sú problémy s bezpečnosťou cestnej premávky,“ priblížil TopSpeed.

Radary a umelá inteligencia

V posledných mesiacoch sa objavilo už niekoľko správ o nových radaroch, ktoré sa testujú v zahraničí a postupne budú zavádzané do praxe v mnohých európskych krajinách. Ako sme vás nedávno na základe najnovších správ z Holandska a Nemecka informovali, na nezodpovedných motoristov posvieti aj ďalší druh radaru, ktorý mnohých prekvapil.

Kým doteraz sa väčšina takýchto kontrolných opatrení zameriavala na spomínanú rýchlosť, zastavenie na značke STOP, prípadne nerešpektovanie červeného svetla na semafore, budúcnosťou má byť aj kontrola používania mobilného zariadenia. A práve na tento priestupok sú určené nové radary testované v Holandsku a Nemecku, ktorým pri vyhodnocovaní pomáha umelá inteligencia.

Takéto kamery fungujú nepretržite a umiestňované sú väčšinou na diaľničných mostoch, kde vyhotovujú videonahrávky. Podľa nich dokáže mechanizmus určiť, či vodič používa mobilné zariadenie alebo tablet a následne vyhotoviť fotografiu ako dôkaz. Ak uvedený materiál vyhodnotí príslušný vyškolený kontrolór ako relevantný, majiteľovi vozidla pošle domov pozdrav v podobe pokuty.