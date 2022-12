Na Balkáne stúpa napätie: Srbsko zvažuje vyslanie vojakov do Kosova, údajne sú ohrozené životy tamojších menšinových Srbov

Belehrad zvažuje, že bude žiadať nasadenie svojich bezpečnostných síl v Kosove. Uviedla to v piatok premiérka Ana Brnabičová s tvrdením, že sú ohrozené životy tamojších menšinových Srbov. Návrat srbských vojakov do Kosova by mohol dramaticky zvýšiť napätie na Balkáne, konštatuje agentúra AP, od ktorej TASR správu prevzala.

Srbsko tvrdí, že návrat približne 1000 srbských vojakov do Kosova umožňuje rezolúcia OSN, ktorá v roku 1999 oficiálne ukončila tvrdý zásah proti kosovskoalbánskym separatistom. Musela by s tým však súhlasiť mierová misia KFOR, čo je vysoko nepravdepodobné. O bezpečnosť v Srbmi obývaných oblastiach severného Kosova by sa tak fakticky starali srbské sily.

Obviňujú sa navzájom

Brnabičová v piatok obvinila kosovského premiéra Albina Kurtiho z toho, že priviedol región na pokraj ďalšej vojny.

„Sme blízko k požadovaniu návratu našich síl do Kosova na základe rezolúcie č. 1244, pretože KFOR si nerobia svoju prácu,“ vyhlásila. „Srbi sa necítia bezpečne a sú ohrození fyzicky i na živote, vrátane detí v materských školách,“ tvrdí predsedníčka srbskej vlády.

Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová v reakcii uviedla, že „žiaden srbský vojak ani policajt znova nevkročí na územie Kosova“. Srbsko sa podľa nej otvorene vyhráža agresiou.