Miška z Ruže pre nevestu odhalila detaily vzťahu. To, čo prezradila o priateľovi, mnohých prekvapí

Hoci ju diváci videli v poslednej odvysielanej epizóde vypadnúť a zdalo sa, že sa jej to veľmi dotklo, rovnako ako správanie Azry na ich spoločnom rande, Miška mala od natáčania Ruže pre nevestu dosť času na uzdravenie, a ako sa ukázalo, našla znova lásku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

To, že hoci ju na obrazovkách diváci videli plakať, no v skutočnom svete je už dávno šťastne zadaná, najprv Miška nenápadne naznačila svojim fanúšikom prostredníctvom fotografií. Na jednej z nich sú len tiene, ktoré sa držia za ruky a neskôr pridala ďalšiu fotografiu s mužom v posilňovni, na ktorej mu zakryla tvár nálepkou. Už od začiatku tak bolo jasné, že si chce detaily strážiť pre seba, no nakoniec predsa len o svojom partnerovi niečo prezradila.

Vrátila sa k bývalému

Miška je od začiatku známa ako tá, ktorá sa nebojí veci povedať na rovinu. Diváci to mohli sledovať v Ruži pre nevestu, ale tiež na sociálnej sieti, keďže im neustále dáva možnosť niečo sa jej opýtať a odpovedá na otázky zo zákulisia natáčania aj na osobné otázky. Napríklad, prezradila, že nepovedala synovi, že ide do Ruže pre nevestu, keďže má len štyri roky, a jednoducho mu vysvetlila, že musela pracovne odísť.

Od otázok o šou, synčekovi a mejkape sa Miška prepracovala aj k tým vzťahovým. Jej fanúšikov totiž zaujímalo, čo všetko o novom partnerovi prezradí a zdalo sa, že niektorí už vopred vedeli viac.

Najprv sa Mišky niekto opísal, či plánuje partnera niekedy aj ukázať, keďže zatiaľ s ním pridala len fotografie, z ktorých sa nedá vyčítať jeho identita. Na to mala ráznu odpoveď: „Pokiaľ nás nestretnete niekde spolu na verejnosti, tak nás na sociálnych sieťach spolu určite neuvidíte.“

Pri otázke, či má rada zvieratá, zas prezradila, že má doma rybičky a jej priateľ má staforda, čiže je neustále obklopená zvieratami a má ich rada. Potom prišli otázky, ktoré už mali prekvapivejšie odpovede.

Prvou takouto kontroverznou otázkou bolo, či Miška cíti kritiku od fanúšikov z dôvodu, že sa vrátila k svojmu ex. „Ja vlastne ani neviem, či nejaká kritika kvôli tomuto je na mňa vyvinutá,“ priznala Miška a dodala, že ona si nenávistné komentáre nečíta a o správy sa jej stará manažérka, ktorá jej ich triedi.

Ukázalo sa však, že nie všetci vôbec vedeli, že táto bývalá ružička opäť randí so svojím bývalým, o čom svedčila aj položená otázka, ako sa spoznali. „Poznali sme sa už predtým. Je to dokonca môj expriateľ. Osud to zariadil tak, že máme byť opäť spolu,“ priznala Miška s úsmevom. Upozornila však, že to nie je jej exmanžel, ale expartner, takže by si to ľudia nemali mýliť.

Dostala aj otázku, či jej partner je verejne známy, na čom sa zasmiala a povedala: „To vôbec nie je pre vás podstatná informácia. A hlavne sa to ani nikdy nedozviete, takže môžete len tipovať.“

Zdá sa tak, že Mišku nakoniec vypadnutie z Ruže pre nevestu nemrzí a nemá ani prečo, keďže už svoje šťastie po boku muža našla a je pripravená si ho ochrániť pred zvedavými očami verejnosti.