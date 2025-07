Overený spôsob ako vyhrať v lotérii: Takto na 100 % získate miliónový jackpot, stačí vám trocha matematiky

Pozrime sa, ako to funguje na príklade americkej lotérie Powerball. Hráč si v nej vyberá päť rôznych čísel od 1 do 69 (tzv. biele gule). K tomu pridáva ešte jedno číslo – červenú guľu –, ktoré sa losuje z čísel 1 až 26.

Ak chcete zaručene získať výhru, potrebujete len jednoduchú kombinatoriku. Použijeme matematický vzorec n! / (k! × (n – k)*!).

Za n dosadíme celkový počet objektov (v prípade bielych čísel je to počet 69) a za k počet objektov, ktoré chceme z tejto množiny vybrať. Ako informuje MailOnline, výkričník je symbol pre faktoriál (číslo, ktoré dostanete vynásobením celého čísla všetkými číslami menšími ako je prvé číslo). Ak by išlo o číslo 3!, potom za výkričník dosadíme 3! = 3 × 2 × 1 = 6).

Ak tento matematický vzorec dosadíme do lotérie, získame v prípade Powerballu hodnotu 11 238 513 – čo je aj počet všetkých možných kombinácií bielych čísel.

Už to je ozaj veľa kombinácií, k nim však ešte musíme pridať šieste, červené číslo. To znamená, že výsledok vynásobíme číslom 26, aby sme získali všetky kombinácie červených a bielych guľôčok.

Z toho vychádza, že musíme podať 292 201 338 žrebov a výhra je zaručená. Ak máte začiatočný rozpočet na to, aby ste skutočne toľko žrebov podali – čo znamená, že by ste museli disponovať vyše pol miliardou dolárov na podanie všetkých 2-dolárových lístkov – jackpot by bol váš.

Prečo si takto nezarábajú milionári?

Odpoveď je jednoduchá – zvyčajne sa to naozaj neoplatí. Jackpot Powerballu len výnimočne presiahne sumu, ktorá by pokryla takúto investíciu. Od zavedenia hry sa to podarilo iba pätnásťkrát.

Navyše, výhra v USA podlieha dani – zhruba 30 % z jackpotu okamžite zmizne (danenie výhry je na Slovensku iné a informácie o ňom nájdete na tomto odkaze). A ak by výhru trafilo viacero hráčov naraz, rozdelí sa medzi nich.

A teda – aj keby ste vyhrali, nemusíte sa dostať ani len na nulu. Nakoniec musíme spomenúť dôležitý faktor, ktorým je logistika ako taká – vytlačiť a podať taký počet tiketov je samo osebe takmer nemožné.

Pre koho je lotéria skutočne výhodná?

Hazardné hry sú navrhnuté tak, aby sa z nich zarábalo – zisk však neprúdi do vrecka hráčom. Zarába ten, kto lotériu organizuje.

Ak by existoval jednoduchý spôsob, ako systém poraziť, prevádzkovatelia by rýchlo skrachovali. Až na výnimky – v minulosti sa objavili prípady zle navrhnutých lotérií, ktoré niekoľko investorov dokázalo využiť vo svoj prospech. Príkladom je skupina študentov na prestížnej Princetonskej univerzite, ktorí si takto za deň prišli uznať 61 výherných tiketov. Šlo však o raritu, nie o pravidlo a hádate správne, ak ste tipli, že podobne nastavené lotérie sa na trhu dlho neudržia.

Pre bežného človeka to znamená jediné – lotéria nie je cesta k bohatstvu, ale k strate. Až na pár šťastlivcov sa väčšina hráčov môže spoľahnúť len na jedno – že prídu o peniaze.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000