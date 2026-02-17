Lotéria žiada skontrolovať tikety: Hľadá výhercu vyše 12 miliónov eur, rozbehla unikátnu pátraciu akciu

Lotéria je medzi ľuďmi stále veľmi populárna a z času na čas sa stane, že niekto vyhráva sumu, ktorá vie zmeniť život. Je však len ťažko pochopiteľné, keď si niekto podá a následne neskontroluje, či vyhral. Najmä, keď ide o vyše 12 miliónov eur.
V Londýne totiž aktuálne prebieha netradičná pátracia akcia, ktorá pripomína hľadanie stratenej lásky. Tentoraz však nejde o romantiku, ale o rozprávkové bohatstvo. Prevádzkovateľ britskej Národnej lotérie prednedávnom spustil valentínsku kampaň s cieľom nájsť majiteľa tiketu, ktorý pred pár mesiacmi vyhral neuveriteľných 10,6 milióna libier (vyše 12,1 milióna eur), píše web London Now.
Víťaz môže byť hocikto
Šťastné čísla 6, 8, 12, 33, 49 a 59 boli vyžrebované ešte 4. októbra 2025, no k rozprávkovému jackpotu sa doteraz nikto neprihlásil. Víťazný lístok bol zakúpený v obvode Bexley. Keďže ide o frekventovaný dopravný uzol, úrady predpokladajú, že víťazom nemusí byť miestny obyvateľ, ale pokojne niekto, kto oblasťou len prechádzal do práce, alebo tam bol na krátkej návšteve.
Jedinečná kampaň na sociálnych sieťach preto vyzýva všetkých cestujúcich aj rezidentov, aby si poriadne prehľadali staré sako, zásuvky či odkladacie priestory v aute. Pravidlá sú neúprosné. Termín vyprší 2. apríla 2026.
Ak sa dovtedy tajomný milionár neozve, peniaze prepadnú v prospech projektov podporovaných lotériou, ktoré týždenne získavajú milióny na rozvoj športu, kultúry a komunít. Ak ste teda v októbri prechádzali cez Bexley, radšej si ešte raz skontrolujte peňaženku, možno v nej nosíte lístok do celkom iného života.
Nahlásiť chybu v článku