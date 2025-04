Muž nechce starnúť, minul už milióny eur. Tvrdí, že jedna bežná potravina vám pomôže schudnúť „lepšie ako Ozempic“

Všetci sa však zhodneme na tom, že kontroverzný miliardár naozaj presvedčil celý svet o tom, že starnúť rozhodne neplánuje. Bryan Johnson patrí k velikánom v tejto oblasti a všetko vo svojom živote robí tak, aby jeho telo bolo namiesto starnutia s každým ďalším rokom vitálnejšie.

Za všetky uplynulé roky si naordinoval mnoho bizarných metód — diétu, ktorá obsahuje vyše 100 rôznych tabletiek denne, 100-percentný, absolútne dokonalý spánkový režim, a dokonca si do tela nechal vstreknúť liter krvi svojho 17-ročného syna.

Na svojej púti za večnou mladosťou však Bryan Johnson narazil na jednu potravinu, ktorá má podľa jeho slov pomáhať so zdravím — špecificky však s chudnutím a zhadzovaním, a to „efektívnejšie ako Ozempic“.

Ako informuje Unilad, Johnson potravinu nespomína prvýkrát a na jej pozitívne účinky nedá dopustiť už celé roky.

Extra Virgin Olive Oil: I consume 3 tablespoons (45 mL) daily providing 15% of my calorie intake.

A large US study of more than 60,000 women and 30,000 men showed that highest olive oil consumption (defined as 7g/day) reduced all-cause mortality by 19%, including 19%, 17%, and… pic.twitter.com/Yw8zCgapbx

— Bryan Johnson (@bryan_johnson) October 15, 2024