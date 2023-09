Milionár, ktorý bojuje proti starnutiu, začína s terapiou omladzovania penisu. Chce ho mať ako 18-ročný muž

Kto by nechcel byť opäť mladý? Kým mnohí sa vyrovnávajú s nezvratnosťou osudu, multimilionár Bryan Johnson sa rozhodol, že svoje peniaze investuje do boja s „prírodou“ a chce svoje 46-ročné telo omladiť tak, aby bolo v kondícii 18-ročného muža.

Johnson si ide za svojím snom a do rôznych vedeckých či medicínskych procedúr investoval už dva milióny dolárov, informuje IFLScience. Podľa Bloombergu chce mať Johnson svoj mozog, srdce, pľúca, pečeň, obličky, ale aj zuby, kožu, vlasy, močový mechúr, penis či konečník ako 18-ročný muž.

Základom jeho ozdravovacej kúry je niečo, čo môže urobiť v podstate každý zdravý človek. Johnson pravidelne cvičí, drží sa vegánskej stravy s presným množstvom prijatých kalórií (1 997 kcal) a drží sa pravidelného spánkového plánu.

Okrem toho ale užíva množstvo podporných doplnkov výživy a liekov. Istý čas dokonca dostával krvné transfúzie od svojho 17-ročného syna.

Momentálne sa Johnson sústredí na svoj penis. V auguste uverejnil príspevok na sociálnej sieti, kde informoval, že „dnes spustil proces na omladzovanie penisu„.

Penis rejuvenation baseline measurements:

1. Nighttime erection:

Mean: 2 hr, 12 min (age 49)

Goal 3 hr, 30 min (age 18)

2. Questionnaires

EHS: 4/4

IIEF: 25/25

Come along…

+ details soon on getting nighttime device

+ score ur self EHS & IIEF

+ will share rejuv protocol pic.twitter.com/wW6l1CwW4q

— Zero (@bryan_johnson) August 12, 2023