Milionár, ktorý bojuje proti vlastnému starnutiu, odhalil svoj stravovací návyk. Mesačne zje 30 kíl tejto potraviny

Bryan Johnson je americký milionár, ktorý sa rozhodol biologickou cestou zastaviť vlastné starnutie. Robí pre to všetko dostupné vrátane prísneho zdravého životného štýlu, do ktorého mu zapadá aj nadmerná konzumácia zeleniny, píše LAD Bible.

Bryan Johnson je 45-ročný muž z Kalifornie, ktorý zbohatol vďaka IT sektoru. Jeho životným cieľom je však cítiť sa dobre vo vlastnom tele. A to je ešte stále veľmi slabý opis toho, o čo sa Bryan so svojím tímom snaží. Milionár totiž už nejakú dobu investuje do rôznych výskumov a testov, pomocou ktorých chce zvrátiť starnutie.

Najal si tím profesionálov

Má plán, aby aj jeho 45-ročné telo fungovalo a vyzeralo akoby mal opäť osemnásť. Čo sa týka stratégie, vylúčil všetky medicínske, chirurgické a iné metódy, aby upravil, respektíve omladil časti svojho tela. Najal si tím špičkových vedcov, trénerov, dietológov a pomocou lekárskych testov je pod neustálym dohľadom.

Nedávno sme písali o tom, ako si Johnson nechal do tela vpichnúť krv svojho 17-ročného syna, z ktorej vyfiltrovali krvnú plazmu. Tento šialený experiment uchvátil verejnosť najmä preto, že dnes neexistuje dôkaz o fungovaní výmeny krvnej plazmy medzi ľuďmi.

Zelenina je základ

Ako je teda možné vidieť, Bryan Johnson je ochotný pre zastavenie starnutia spraviť všetko. Okrem riskantnejších a nepreskúmaných ťahov však dodržiava aj niečo, čo v nejakom štýle ovláda celá populácia. A síce, že zelenina je zdravá a pomáha udržiavať telo v kondícii.

A to je, zdá sa, jednou z dostupnejších vecí, ktoré Bryan striktne dodržiava. „Jedával som len jedno jedlo denne. Môj telesný tuk klesol na 3 %, čo bolo teda dosť nízko. S mojím tímom sme tak vypracovali stravovací plán, v ktorom prijmem 2 150 kalórii denne, pričom ani jedna kalória nie je nazvyš. Súčasťou toho je, že mesačne skonzumujem asi 31 kilogramov zeleniny,“ povedal Bryan.