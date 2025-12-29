Muž, ktorý chce žiť večne: „Nesmrteľní“ viete byť aj vy a zadarmo. Kľúčových je 6 hodín v týždni

Najslávnejší biohacker planéty prijal pozvanie do štúdia populárneho tvorcu obsahu, známeho pod menom Doctor Mike. Približne pred rokom spolu strávili viac než hodinu, počas ktorej ho lekár podrobil dôkladnému „výsluchu“ – nielen z pohľadu odborníkov, ale aj bežných ľudí.
Verejnosť si ho spája najmä s kontroverznými krokmi, ako bola transfúzia krvnej plazmy od vlastného syna, extrémne prísny denný režim, monotónna strava, presne načasovaný spánok a cvičenie, či často citovaný fakt, že denne užíva až stovku liekov a výživových doplnkov.
Bryan Johnson je známy svojím radikálnym poslaním: využiť všetky dostupné nástroje modernej vedy a technológie na to, aby sa čo najviac priblížil k „nesmrteľnosti“.
Nezomri
Jeho motto „don’t die“ (vo voľnom preklade „nezomri“) nevystihuje ani tak konkrétny cieľ, ako skôr filozofiu. Johnson tvrdí, že všetko, čo robí, smeruje k jedinému bodu: k budúcnosti, v ktorej smrť prestane byť nevyhnutnou súčasťou ľudského života. Otvorene priznáva, že šanca, že sa takého prelomu dožije on sám, je malá. Napriek tomu dúfa, že raz bude vnímaný ako jeden z prvých mysliteľov 21. storočia, ktorí vyslovili tézu, že biologická nesmrteľnosť je možná.
Zo svojho tela preto vytvoril živý dátový experiment. Testuje všetko od saunovania cez prísne nutričné protokoly až po užitie halucinogénnych lysohlávok. Každý zásah, každú zmenu a každý experiment detailne monitoruje pomocou rozsiahlych meraní. Na základe dát vyhodnocuje, či má daná metóda aspoň minimálny potenciál prispieť k spomaleniu starnutia.
I achieved a 9 year age reversal in skin aging. My anti-aging protocols froze my skin age.
Age 44, skin age 40
Age 48, skin age 39
Measured using the clinical gold standard for skin age, including the world’s largest database.
It evaluates hallmarks of skin aging:
+ UV… pic.twitter.com/U8M7dYsCWr
— Bryan Johnson (@bryan_johnson) December 23, 2025
Doctor Mike sa počas rozhovoru vo svojom štúdiu nevyhýbal ani nepríjemným otázkam.
Jedna z kľúčových sa týkala praktickosti Johnsonovho prístupu: v ktorom smere je jeho životný štýl použiteľný pre bežného človeka, ktorý nemá k dispozícii milióny eur, tím odborníkov, ani celé dni venované optimalizácii vlastného tela?
Johnson v rozhovore vysvetlil, že v rámci projektu Blueprint spracovali pre verejnosť ohromné množstvo vedeckých štúdií, experimentov a terapeutických prístupov. Ich cieľom bolo vybrať z nich najsilnejšie, najlepšie podložené tézy a následne ich integrovať do Johnsonovho vlastného režimu. Všetky údaje, metodiky aj výsledky sa rozhodli sprístupniť verejne a bezplatne. Filozofiu projektu Blueprint v rozhovore zhrnul takto:
Sme vedecký projekt, ktorý sa snaží odpovedať na otázku, kde presne sa nachádza fontána mladosti.
Po dôkladnom vyhodnotení sa tím snažil dospieť k takej miere istoty, aby mohli jednoducho povedať: „Pozri, mama, otec, toto je päť vecí, ktoré by ste mali robiť.“
5 pravidiel dlhovekosti
Podľa Johnsona dnes existuje päť zásadných pravidiel dlhovekosti.
Nahlásiť chybu v článku