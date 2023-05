Milionár, ktorý chce zvrátiť starnutie, vykonal šialený experiment: Do tela si nechal pichnúť krv 17-ročného syna

Meno Bryan Johnson je vám možno už aspoň trošku známe. Začiatkom roka totiž tento multimilionár zapĺňal stránky médií po celom svete svojou túžbou omladnúť. Keďže má peniaze, môže si dovoliť zákroky a procedúry, o akých sa bežným smrteľníkom môže len snívať. Po tom, čo o pomoc najskôr požiadal tých najskúsenejších trénerov (chirurgické zásahy odmieta), sa teraz rozhodol spomaliť proces starnutia pomocou krvnej plazmy od svojho 17-ročného syna.

Ťahá mu na päťdesiatku, no s týmto sa on zmieriť nedokáže, chce byť večne mladý. Ešte začiatkom roka sme aj my na našom webe informovali o milionárovi Bryanovi Johnsonovi, ktorý sa rozhodol zastaviť starnutie svojho tela na všetkých úrovniach. Vďaka tučnému kontu si môže dovoliť všelijaké experimenty, no zaryto odmieta akúkoľvek pomoc od plastických chirurgov. Chce ísť na to najmä prirodzene, píše web Bloomberg.

Krvou od syna chce omladnúť

Najnovšie sa rozhodol pre ďalší krok, ktorý by mu mohol pomôcť starnutie zvrátiť alebo aspoň spomaliť, a to infúzie krvnej plazmy od svojho 17-ročného syna Talmaga. Zaujímavé pritom je, že do tejto krvnej výmeny sa zapojil aj starý otec, 70-ročný Richard. O čo ale ide?

Ako prvý sa na injekčnú striekačku napojil 17-ročný Talmage, ktorý daroval liter svojej krvi, čo je asi pätina celého objemu krvi v tele človeka. Z tohto množstva lekári vyfiltrovali plazmu a tú následne infúziou dopravili do tela jeho otcovi Bryanovi.

Tam ale kolobeh neskončil. Liter krvi potom Bryan totiž daroval svojmu otcovi Richardovi, ktorý tak v podstate dostal dávku „novej krvi“ od svojich dvoch mladších a priamych príbuzných.

Na myšiach to má podľa niektorých vedcov fungovať

Prečo sa ale práve na tento proces bohatá trojica podujala? Ako informuje portál Bloomberg, existuje niekoľko štúdií, ktoré tvrdia, že u starších myší, ktoré zdieľajú krv alebo aj vnútorné orgány so svojimi mladšími príbuznými, môže dôjsť k efektu spätného starnutia.

Samozrejme, takéto štúdie v čase svojho vydania spôsobili nielen vo vedeckých, ale i v laických kruhoch značnú vlnu nadšenia i skepticizmu, nehovoriac o kontroverziách. Neexistujú totiž dôkazy, že by takáto krvná výmena mohla vôbec fungovať aj na ľuďoch a ide tiež o pomerne riskantnú terapiu, keďže by mohla vyvolať silnú imunitnú reakciu.

Chce byť večne mladý

Či sa Johnsonovi podarí zvrátiť starnutie týmto spôsobom, zrejme ukáže až čas. Mnohým sú ale výsledky známe už teraz.

Milionár, ktorý zbohatol vďaka založeniu spoločnosti Braintree zaoberajúcej sa webovými a mobilnými platbami, na seba upriamil pozornosť po tom, ako začal hovoriť, že omladne. Tvrdí napríklad, že vďaka striktnému režimu sa mu podarilo znížiť jeho celkový biologický vek o viac než 5 rokov a aktuálne má mať srdce ako 37-ročný, kožu ako 28-ročný a kapacitu pľúc a kondíciu ako 18-ročný.

Zaujímavé tiež je, že krvnú výmenu neabsolvoval prvýkrát. Doteraz bral plazmu od neznámeho darcu a dochádzal preto až do Texasu.