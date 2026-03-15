Muž našiel vo fľaši s vodou desivé úlomky. Ľudia vinia obľúbené zariadenie

Na prvý pohľad vyzerajú ako číre sklo, no nemožno vylúčiť, že ide napríklad o mikroplasty či inú látku. Zo samotného videa a len podľa vzhľadu úlomkov sa ich pôvod presne určiť nedá.
O radu požiadal majiteľ fľaše na r/whatisit na sociálnej sieti Reddit a pod príspevkom sa okamžite začali hromadiť desiatky komentárov.
Prečo mám vo vode plávajúce úlomky?
Najčastejšie sa spomína, že úlomky môžu pochádzať z vlákien RO filtra – zariadenia na čistenie vody, ktoré pracuje na princípe tzv. reverznej osmózy.
Ako vysvetľuje portál Fresh Water Systems, základom tohto filtračného procesu je polopriepustná membrána. Pri filtrovaní sa pomocou tejto membrány zadržiavajú napríklad soli, chemikálie, chlór, ťažké kovy alebo minerály prítomné vo vode.
Portál Euro-Polo dodáva, že ak má voda vychádzajúca z RO filtra zlú kvalitu, treba skontrolovať samotný zdroj, vymeniť filter alebo preveriť netesnosti vo filtračnom systéme.
V diskusnom vlákne iný používateľ dodáva, že väčšinu membrán v takýchto filtroch tvorí vlákno, hoci niektoré môžu byť keramické. Ďalší komentujúci poznamenal, že práve preto si myslí, že RO filtre sú zlým spôsobom, ako filtrovať vodu.
