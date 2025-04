Musk má na starosti zlaté karty pre imigrantov: Jedna bude stáť 5 miliónov dolárov, bude na nej Trumpova fotka

Americký prezident Donald Trump prichádza s ďalšou kontroverznou myšlienkou. Po tom, čo zveril Elonovi Muskovi vedenie úradu s názvom Department of Government Efficiency (DOGE), mu teraz pridelil nový projekt: vytvoriť imigračný program pre „veľmi vplyvných“ a extrémne bohatých ľudí z celého sveta.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Volá sa Gold Card, teda Zlatá karta, a jej cena? 5 miliónov dolárov (cca 4,š milióna eur). Tu však absurdity nekončia, podľa zverejnených informácií Denníka N by na nich mala byť zverejnená podobizeň Trumpa.

Ako informuje The New York Times, inžinieri prepojení s Muskovým tímom už pracujú na webe a systéme, cez ktorý bude možné o tieto „špeciálne imigračné víza“ požiadať. Cieľom je zabezpečiť, aby vybraní uchádzači mohli získať trvalý pobyt v USA do dvoch týždňov od podania žiadosti.

Občianstvo za milióny

Zlatá karta má nahradiť doterajší program EB-5, ktorý umožňoval získať americké víza výmenou za investície vo výške 800-tisíc až 1,05 milióna dolárov, pričom bolo potrebné vytvoriť aspoň 10 pracovných miest. Len vlani tento systém vyniesol vláde približne 4 miliardy dolárov.

Trump svoju novinku prvýkrát verejne spomenul vo februári, pričom ju opísal ako „novú cestu k americkému občianstvu pre výnimočných ľudí“. Detaily však neposkytol. Nedávno sa objavil s laminovanou verziou karty, na ktorej je jeho vlastná fotografia, Socha slobody a orol bielohlavý. Sľúbil, že program spustí „do dvoch týždňov“.

Systém budujú ľudia s pochybnou minulosťou

Na vývoji portálu pre Zlatú kartu spolupracujú okrem Muskovho DOGE aj zamestnanci z ministerstva zahraničia, vnútornej bezpečnosti a imigračných úradov. Projekt vedú Marko Elez a Edward Coristine. Devätnásťročný Coristine vystupuje na internete pod prezývkou „Big Balls“ a v minulosti bol vyhodený z praxe v IT firme kvôli úniku citlivých údajov.

Elez, na druhej strane, čelil kritike po tom, čo ho Wall Street Journal prepojil s anonymným účtom na platforme X, ktorý zverejňoval rasistické príspevky a útočil na imigráciu.

Občianstvo ako luxusný tovar?

Projekt Zlatá karta polarizuje verejnosť. Kým jedni ho vnímajú ako logické pokračovanie „podnikateľskej“ politiky Donalda Trumpa, iní hovoria o nebezpečnom precedense, kde sa občianstvo stáva luxusným tovarom. Navyše, kontroverzná minulosť ľudí, ktorí na systéme pracujú, vzbudzuje otázky o bezpečnosti a transparentnosti celého programu.

Oficiálne spustenie portálu je naplánované na najbližšie dni. Či sa zo Zlatých kariet stane realita, alebo len ďalšia bombastická PR kampaň, ukážu najbližšie týždne.