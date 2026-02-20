Možno sa konečne dozvieme pravdu o UFO: Trump nariadil zverejnenie všetkých dokumentov

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Po dokumentoch o Epsteinovi sa verejnosť dočká aj dokumentov o UFO. Ich odtajnenie nariadil Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump v noci na piatok nariadil federálnym inštitúciám, aby začali identifikovať a zverejňovať všetky vládne dokumenty týkajúce sa mimozemšťanov a pozorovaní UFO. Urobil tak niekoľko dní potom, čo exprezident Barack Obama uviedol, že verí v existenciu mimozemského života. TARS o tom informuje podľa agentúry AFP.

Na základe enormného záujmu nariadim ministrovi vojny a ďalším príslušným ministerstvám a agentúram, aby začali proces identifikácie a zverejňovania vládnych spisov týkajúcich sa mimozemského života, neidentifikovaných leteckých javov (UAP) a neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO) a všetkých ostatných informácií súvisiacich s týmito veľmi zložitými, ale mimoriadne zaujímavými a dôležitými záležitosťami,“ napísal Trump na svojej sociálnej platforme Truth.

Šéf Bieleho domu to oznámil niekoľko hodín po tom, ako obvinil Obamu z prezradenia „tajných informácií“, keď nedávno v rozhovore naznačil, že mimozemšťania podľa neho existujú.

Area 51 vraj neskrýva žiadne tajomstvá

Mimozemšťania existujú, ale nevidel som ich a nie sú v Area 51,“ povedal Obama s odkazom na americké vojenské zariadenie v Nevade, ktoré je jadrom mnohých konšpiračných teórií o UFO.

Nie je tam žiadne podzemné zariadenie. Ibaže by to bolo jedno veľké sprisahanie a pred prezidentom USA by túto skutočnosť utajili,“ povedal exprezident. Obama neskôr upresnil, že nevidel dôkazy o tom, že mimozemšťania s ľudstvom nadviazali kontakt. Vzhľadom na veľkosť vesmíru je však existencia mimozemského života podľa neho vysoká.

Barack Obama. Foto: SITA/AP

Neviem, či (mimozemšťania) existujú,“ vyhlásil v noci na piatok Trump v reakcii. „Obama prezradil utajované informácie, to by nemal robiť,“ povedal a naznačil, že prípadným odtajnením informácií o mimozemšťanoch by exprezidenta mohol „dostať z problémov“.

Odtajnenie spisov o UFO je po desaťročia cieľom mnohých nadšencov. V marci 2024 Pentagón vydal správu, v ktorej konštatuje, že napriek stovkám hlásení neidentifikovaných a nevysvetlených vzdušných javov, nič nenasvedčuje ich mimozemskému pôvodu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Herec Eric Dane prehral boj s ťažkou chorobou ALS. Zomrel vo veku len 53 rokov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac