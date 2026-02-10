Môže zmeniť všetko: Ghislaine Maxwell povie celú pravdu o Epsteinovi, má však jednu podmienku

Foto: US Department of Justice

Nina Malovcová
TASR
Jeffrey Epstein
Podľa Maxwellovej právnika dokáže jedine jeho klientka verejnosti poskytnúť ucelený obraz o tom, čo sa stalo.

Bývalá priateľka nebohého amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová je ochotná povedať americkej verejnosti „nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa stalo“, pokiaľ jej prezident Donald Trump udelí milosť. Oznámil to v pondelok jej právnik David Oscar Marcus, píše TASR podľa správ agentúry AP, denníka The Guardian a televízie NBC News.

„Pokiaľ chce americká verejnosť skutočne počuť nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa stalo, existuje jednoduchá cesta. Pani Maxwellová je pripravená hovoriť naplno a úprimne, ak jej prezident Trump udelí milosť,“ napísal Marcus na sociálnej sieti X.

Viac z témy Jeffrey Epstein:
1.
Nočný klub v Žiline lákal na „Epsteinovu párty“. Pozvánka aj pre 15-ročné dievčatá a alkohol zadarmo
2.
Varšava berie Epsteina vážne: Poľsko preverí, či sa nábor obetí neodohrával na jeho území, zakladá špeciálnu komisiu
3.
Ďalšie informácie v spisoch: Žene so slovenským občianstvom mal Epstein odkázať milióny, bola v najužšom kruhu
Zobraziť všetky články (59)

Maxwellová v pondelok odmietla vypovedať pre Výborom pre dohľad americkej Snemovne reprezentantov, čo jeho šéf James Comer označil za „veľké sklamanie“. „Mali sme veľa otázok o zločinoch, ktoré spáchala ona a Epstein, ako aj otázky o možných spolupáchateľoch,“ priblížil.

Právnik tvrdí, že iba Maxwellová pozná celý príbeh

Podľa Maxwellovej právnika dokáže jedine jeho klientka verejnosti poskytnúť ucelený obraz o tom, čo sa stalo. „Niektorým sa možno nebude páčiť, čo počujú, ale pravda je dôležitá. Napríklad prezident Trump aj (bývalý) prezident (Bill) Clinton sú nevinní z akéhokoľvek protiprávneho konania. Iba pani Maxwellová môže vysvetliť prečo a verejnosť má na toto vysvetlenie právo,“ doplnil.

Trump dosiaľ verejne nevylúčil možnosť udeliť Maxwellovej milosť. „Nerozmýšľal som nad tým celé mesiace. Možno som nad tým nepremýšľal vôbec. O tom nehovorím. Nevylučujem to,“ vyhlásil v novembri.

Epsteinov prípad a konšpiračné teórie

Bývalá priateľka Jeffreyho Epsteina si od roku 2021 odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhania pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne zneužívali. Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici ešte pred svojim súdnym procesom. Úrady označili jeho smrť za samovraždu, ale podľa agentúry AFP sa najmä medzi Trumpovou voličskou základňou o tom objavilo veľa konšpiračných teórií.

Foto: TASR/AP

Množstvo podporovateľov súčasného amerického prezidenta sa k Epsteinovmu prípadu dlhodobo vracia a smrť finančníka dávajú za vinu politickým elitám zastupujúcim tieňový štát (deep state) v štruktúrach Demokratickej strany a v Hollywoode. Sám Trump je pritom niekdajší blízky priateľ Epsteina.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac