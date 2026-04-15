Motocyklista bez vodičského preukazu zrazil dieťa. Nafúkal 2 promile a z miesta nehody ušiel

Opitý motocyklista bez vodičáku zrazil dieťa a z miesta nehody ušiel. O prípade, ktorý sa stal v pondelok (13. apríla) podvečer v obci Veľký Kamenec (okres Trebišov), informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Muž z miesta nehody odišiel
Ako priblížila polícia, motocyklista bez príslušného vodičského oprávnenia viedol motocykel bez pripevneného evidenčného čísla, zišiel na chodník a narazil do maloletého dievčatka. „Dieťa podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní,” uviedli policajti. Doplnili, že motocyklista po náraze z miesta nehody jednoducho odišiel.
Policajti ho neskôr dolapili v obci Viničky (okres Trebišov). Prekročil tam najvyššiu dovolenú rýchlosť o 47 km/h. „Dychová skúška ukázala, že motocykel viedol pod vplyvom alkoholu. Nameraná hodnota 0,96 mg/l predstavuje 2 promile. Aj opakované skúšky sa pohybovali okolo tejto hodnoty,” informovala polícia.
Doplnila, že vodič bol obmedzený na osobnej slobode a putoval do cely policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, mužovi bolo vznesené obvinenie.
„Na cesty nepatrí ten, kto ignoruje zákon, hazarduje so životom a sadá za riadidlá opitý. Tentoraz utrpelo dieťa podľa predbežnej lekárskej správy ľahšie zranenia. Nabudúce však môže mať podobná nezodpovednosť oveľa tragickejší koniec,” uzavrela polícia.
