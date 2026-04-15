Motocyklista bez vodičského preukazu zrazil dieťa. Nafúkal 2 promile a z miesta nehody ušiel

Ilustračné foto: Facebook (Polícia SR)/Ilustračné TASR

Klaudia Oselská
SITA
„Dieťa podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní,” uviedli policajti.

Opitý motocyklista bez vodičáku zrazil dieťa a z miesta nehody ušiel. O prípade, ktorý sa stal v pondelok (13. apríla) podvečer v obci Veľký Kamenec (okres Trebišov), informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

Muž z miesta nehody odišiel

Ako priblížila polícia, motocyklista bez príslušného vodičského oprávnenia viedol motocykel bez pripevneného evidenčného čísla, zišiel na chodník a narazil do maloletého dievčatka. „Dieťa podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní,” uviedli policajti. Doplnili, že motocyklista po náraze z miesta nehody jednoducho odišiel.

Ilustračné foto: Facebook (Polícia Slovenskej republiky)

Policajti ho neskôr dolapili v obci Viničky (okres Trebišov). Prekročil tam najvyššiu dovolenú rýchlosť o 47 km/h. „Dychová skúška ukázala, že motocykel viedol pod vplyvom alkoholu. Nameraná hodnota 0,96 mg/l predstavuje 2 promile. Aj opakované skúšky sa pohybovali okolo tejto hodnoty,” informovala polícia.

Doplnila, že vodič bol obmedzený na osobnej slobode a putoval do cely policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, mužovi bolo vznesené obvinenie.

„Na cesty nepatrí ten, kto ignoruje zákon, hazarduje so životom a sadá za riadidlá opitý. Tentoraz utrpelo dieťa podľa predbežnej lekárskej správy ľahšie zranenia. Nabudúce však môže mať podobná nezodpovednosť oveľa tragickejší koniec,” uzavrela polícia.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac